Boeing devance Airbus dans la course discrète aux commandes d'avions à Farnborough

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Boeing a remporté 173 commandes, tandis qu'Airbus en a enregistré 154

* SMBC Aviation Capital a réparti à parts égales entre les deux constructeurs une commande de 200 avions monocouloirs

* Environ 300 appareils ont été vendus lors du salon par les principaux constructeurs, un chiffre inférieur aux prévisions qui tablaient sur pas moins de 800 appareils

par Shivansh Tiwary et Dan Catchpole

Boeing BA.N a devancé Airbus AIR.PA lors d’une série d’annonces de commandes plutôt modérées au salon aéronautique de Farnborough cette semaine, alors que l’industrie aérospatiale mondiale s’attache à résoudre les contraintes d’approvisionnement persistantes et à rattraper son retard sur un carnet de commandes record. Ces contrats — d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars — correspondaient aux attentes du secteur , qui tablait sur un peu plus de 300 commandes, comme l’avait rapporté Reuters avant l’événement, mais sont restés en deçà de certaines prévisions externes optimistes qui allaient jusqu’à 800 appareils. L’effervescence autrefois irrésistible autour des commandes lors des salons aéronautiques s’est estompée ces dernières années, les avionneurs évitant de délivrer des messages discordants à un moment où ils sont confrontés à des difficultés industrielles, et les compagnies aériennes devant absorber un nombre record d’appareils encore en commande.

“Je n’avais pas de grandes attentes concernant les commandes commerciales importantes lors de ce salon, non pas particulièrement en raison du climat macroéconomique ou géopolitique actuel, mais parce que de nombreuses commandes importantes sont déjà en cours”, a déclaré John Strickland, analyste du secteur aérien.

Boeing a annoncé 173 commandes fermes et préliminaires, grâce à un mélange de contrats portant sur des avions à fuselage étroit et à fuselage large, tandis que son rival européen a annoncé 154 commandes fermes et provisoires, pour un total de 327, selon un décompte de Reuters.

Après exclusion des contrats figurant déjà dans les carnets de commandes des constructeurs sans que l'acheteur ait été initialement nommé — y compris la part de Boeing dans une importante commande passée par une société de location —, le total s'élevait à 218 appareils.

Ce chiffre est en légère hausse par rapport au précédent salon de Farnborough en 2024, mais reste bien en deçà du pic cyclique de 2018, qui avait atteint 1 109 commandes pour les deux constructeurs dominants.

Après des années de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de pénuries de main-d’œuvre et de contretemps de production, Airbus et Boeing ont accumulé des carnets de commandes qui s’étendent bien au-delà de la prochaine décennie.

Alors que les constructeurs s’attachent à augmenter leur production et que les compagnies aériennes doivent faire face à de longs délais d’attente pour leurs nouveaux avions, les salons aéronautiques génèrent moins de commandes spectaculaires — et même moins d’avions — que par le passé.

“La demande n’est pas le problème”, a déclaré Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, aux journalistes à la veille du salon.

Airbus a présenté son A350-1000, alors que le constructeur envisage d’allonger le fuselage de cet avion pour contrer le 777X de Boeing, dont la livraison est retardée.

Boeing n’a présenté aucun de ses principaux modèles commerciaux, dont trois sont en cours de certification.

CONTRAT DE 200 AVIONS POUR UN BAILLEUR

La plus importante transaction commerciale de la semaine a été conclue par le deuxième plus grand loueur au monde, SMBC Aviation, qui a réparti à parts égales une commande de 200 avions à couloir unique entre les deux principaux constructeurs, en achetant 100 Boeing 737 MAX et 100 appareils de la famille Airbus A320neo.

Cette transaction a mis en évidence la demande toujours forte d’avions à fuselage étroit, piliers du transport aérien sur les courtes et moyennes distances, malgré la rareté des créneaux de livraison et les goulots d’étranglement chez les fournisseurs. Parmi les autres contrats, on note une demande soutenue pour les gros-porteurs: Riyadh Air et Philippine Airlines se sont tournés vers les deux constructeurs, tandis que le géant de la location AerCap a acquis davantage de Boeing 787 .

Le constructeur d’avions régionaux Embraer a annoncé avoir reçu des commandes pour 50 de ses appareils, dont 20 avions-cargos.

En marge des principaux stands d’avions, l’un des temps forts du salon a été une commande record de plus de 1 000 moteurs LEAP-1A auprès de CFM International, destinés à équiper 500 avions Airbus déjà commandés.

Un précédent boom des commandes d’avions, alimenté en partie par des taux d’intérêt bas, a imposé des exigences industrielles élevées au secteur des moteurs, entraînant des pénuries de pièces et des retards de maintenance.

CFM et Pratt & Whitney, le principal fournisseur concerné, ont tous deux déclaré que la situation industrielle s'améliorait progressivement.