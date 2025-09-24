Boeing délocalise les travaux de modification de la durée de vie des F/A-18 à Saint-Louis

(Ajout des détails du plan de Boeing et du contexte dans les paragraphes 3-8)

Boeing BA.N va délocaliser le travail de modification de la durée de vie des avions de combat F/A-18 (SLM) hors de la région de Saint-Louis afin de soutenir l'expansion des futurs programmes dans ses installations, a déclaré le constructeur d'avions mercredi.

Le SLM fait référence aux améliorations techniques et aux révisions effectuées sur un avion afin de prolonger sa durée de vie opérationnelle au-delà des limites de la conception d'origine.

Le programme sera délocalisé à partir de 2026 et tous les travaux effectués à Saint-Louis prendront fin en 2027, a précisé Boeing. Cette délocalisation permettra à l'entreprise de libérer de l'espace et des ressources essentielles pour soutenir les plates-formes de nouvelle génération.

"Nos plans d'expansion sur le site de Saint-Louis ont déclenché l'exécution d'un plan stratégique pluriannuel, nécessitant la délocalisation de certains travaux", a déclaré Dan Gillian, cadre supérieur du site de Saint-Louis.

Les installations de Boeing dans la région abritent l'avion de chasse F-15EX, l'avion d'entraînement T-7A Red Hawk et l'avion de ravitaillement sans pilote MQ-25.

En outre, le site soutient la production de JDAM et d'autres munitions à guidage de précision. En mars, l'armée de l'air américaine a également choisi Boeing pour concevoir et construire le F-47, un avion de combat de sixième génération.

Les membres actuels de l'équipe SLM de Saint-Louis soutiendront ces programmes, a déclaré la société.

Le constructeur d'avions étudie plusieurs sites potentiels pour le transfert de travail, des études de cas étant en cours dans ses installations de San Antonio et de Jacksonville.