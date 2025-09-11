Boeing Defense et le syndicat des machinistes parviennent à un accord de principe pour mettre fin à la grève dans la région de St. Louis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vote sur l'offre de contrat quinquennal de Boeing est prévu pour vendredi

Le nouvel accord prévoit une augmentation de salaire de 24 % et une prime de ratification de 4 000 dollars

La grève a commencé après que 67 % des travailleurs ont rejeté la proposition de contrat précédente

Boeing a annoncé le 4 septembre son intention d'embaucher des travailleurs de remplacement

Boeing Defense BA.N et le syndicat des machinistes ont conclu un accord de principe pour mettre fin à une grève de cinq semaines dans la région de Saint-Louis, ont annoncé les responsables syndicaux mercredi.

Un vote sur l'offre de contrat de cinq ans de Boeing est prévu pour vendredi, selon l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale.

Les quelque 3 200 membres du district 837 de l'IAM, qui assemblent les chasseurs de Boeing, se sont mis en grève le 4 août après avoir rejeté à 67 % la dernière proposition de contrat de l'entreprise.

"Nous avons trouvé un moyen d'aller de l'avant avec une offre de contrat de cinq ans qui augmente les salaires de 45 % en moyenne", a déclaré Dan Gillian, vice-président de Boeing Defense, dans un communiqué. "Il s'agit du meilleur accord que nous ayons jamais proposé à IAM 837, et nous encourageons notre équipe à voter oui afin que nous puissions nous remettre au travail pour construire des produits extraordinaires pour nos clients."

L'accord comprend une augmentation générale des salaires de 24 % sur cinq ans et une prime de ratification de 4 000 dollars, entre autres conditions.

L'offre précédente, d'une durée de quatre ans, prévoyait une augmentation salariale de 20 % et une prime de 5 000 dollars. L'accord aurait augmenté la rémunération de 40 % en moyenne, selon l'entreprise.

"Ils n'ont pas vraiment offert plus, ils ont juste prolongé d'un an", a déclaré Brandon Thiel, membre de l'IAM, qui travaille sur le programme F-15.

Brandon Thiel a déclaré qu'il ne savait pas encore comment il voterait, mais qu'il avait "une forte tendance à penser que cela ne passerait pas."

Les augmentations qu'il a obtenues au cours de ses sept années passées chez Boeing ont été presque entièrement compensées par l'augmentation du coût de la vie, a-t-il déclaré.

"Nous voulons simplement être à l'aise, ne pas être stressés au quotidien", a-t-il déclaré.

Une grève de sept semaines menée par les membres du district 751 de l'IAM dans les États de Washington et de l'Oregon s'est achevée par la signature d'un contrat prévoyant une augmentation de salaire de 38 % et une prime à la signature de 12 000 dollars.

Les négociations contractuelles avec un médiateur fédéral se sont terminées mardi après-midi sans aucun progrès. Boeing et l'IAM ont repris les discussions plus tard dans la journée, qui se sont poursuivies mercredi et ont abouti à la dernière proposition.

Si le contrat est approuvé, les travailleurs commenceront à revenir lundi soir et la production reprendra normalement dans une semaine environ, a déclaré Dan Gillian à la presse mercredi.

Les employés non syndiqués ont continué à produire pendant la grève, bien que la production ait ralenti sur certains programmes, a-t-il déclaré la semaine dernière.

Le 4 septembre, Boeing a annoncé son intention d'embaucher des travailleurs de remplacement .

L'offre de Boeing garantit aux travailleurs une année supplémentaire d'augmentations, même pour les employés qui se trouvent déjà au sommet de l'échelle salariale, a déclaré Dan Gillian. "Je suis donc satisfait de cette offre."