Boeing contre Airbus : les constructeurs aéronautiques concluent des commandes au salon de Farnborough

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des nouvelles commandes enregistrées depuis mardi)

Les compagnies aériennes ont annoncé près de 300 commandes d'avions à ce jour lors du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, Boeing BA.N devançant légèrement son rival européen Airbus AIR.PA dans la course aux contrats. Toutefois, selon des sources du secteur, il est attendu que le volume des transactions soit inférieur aux prévisions ambitieuses de 800 appareils ou plus, les avionneurs continuant à faire face à des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et à des goulots d'étranglement dans la production.

Voici les principales transactions conclues à ce jour.

SMBC AVIATION CAPITAL Boeing et SMBC Aviation Capital ont annoncé que la plateforme mondiale de financement aéronautique et société de location avait commandé 100 avions 737 MAX, dont 60 737-10 et 40 737-8. SMBC a également annoncé avoir passé une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo, comprenant 65 A321neo et 35 A320neo , dont la livraison devrait débuter au cours du premier semestre de la prochaine décennie.

RIYADH AIR La compagnie aérienne saoudienne a levé ses options portant sur 28 Boeing 787 Dreamliner issus d'une commande passée en 2023, convertissant 20 de ces appareils en version 787-10, plus grande.

Elle a également confirmé une commande de six Airbus A350-1000, portant ainsi à 31 le nombre total d'appareils A350-1000 fermement commandés.

PHILIPPINE AIRLINES Boeing a annoncé une nouvelle commande portant sur un maximum de 20 biréacteurs gros-porteurs 787-10 Dreamliner de la part de Philippine Airlines, comprenant 15 commandes fermes et cinq options. La compagnie aérienne a également commandé neuf Airbus A350 et s'est assurée des droits d'achat pour cinq appareils supplémentaires; elle prévoit de prendre livraison du premier appareil début 2030.

UGANDA AIRLINES

Uganda Airlines a annoncé des commandes portant sur quatre Boeing 737 MAX à fuselage étroit et quatre Boeing 787 à fuselage large.

SHOHIN AIRLINES

La compagnie aérienne Shohin Airlines, basée au Tadjikistan, a passé commande de quatre appareils de la famille Airbus A320neo.

MSC AIR CARGO Boeing et MSC Air Cargo ont annoncé que l'opérateur de fret avait acquis cinq avions-cargos 777-8.

LUXAIR

Luxair a commandé deux Boeing 737-10 d'une valeur de 124 millions de dollars, selon les prix estimés après remises, a indiqué le cabinet de conseil et d'analyse aéronautique IBA.

FUJI DREAM AIRLINES

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a déclaré que la compagnie japonaise Fuji Dream Airlines avait passé une commande ferme de deux avions régionaux E175. Cette commande a déjà été intégrée au carnet de commandes d'Embraer.

ABRA GROUP Le groupe aérien sud-américain a commandé 20 appareils E2 auprès d'Embraer, ce qui marque la première commande passée par ce groupe aérien auprès du constructeur brésilien.

BINTER

Embraer a annoncé que la compagnie régionale espagnole Binter avait commandé cinq appareils E2 supplémentaires, élargissant ainsi sa flotte de jets régionaux de dernière génération du constructeur brésilien.

AUTRES ACCORDS La compagnie japonaise Skymark Airlines a conclu un accord avec Aviation Capital Group pour la location de sept biréacteurs à fuselage étroit Boeing 737 MAX 10, dont les livraisons débuteront en 2028. La première commande Airbus du salon a été annoncée sous la forme d'un engagement portant sur deux hélicoptères H135 supplémentaires de la part du National Police Air Service britannique . Les livraisons sont prévues en 2028. La société italienne Leonardo LDOF.MI a annoncé que The Helicopter Company (THC), premier opérateur d'hélicoptères commerciaux d'Arabie saoudite, avait commandé 11 hélicoptères. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2028.

COMMANDES DE MOTEURS British Airways a annoncé avoir choisi les moteurs Pratt & Whitney GTF pour un maximum de 63 Airbus A320neo à venir. Le bailleur singapourien BOC Aviation a passé sa plus importante commande de moteurs à ce jour, portant sur un maximum de 300 moteurs CFM International destinés à équiper sa flotte d'avions à fuselage étroit Airbus et Boeing en pleine expansion. La plus grande compagnie aérienne indienne, IndiGo, a signé un protocole d'accord avec CFM International en vue d'acheter plus de 1 000 moteurs LEAP-1A, ce qui constituerait un contrat record pour le motoriste, qui a été critiqué par le secteur en raison de retards dans la maintenance.