Boeing confirme ses ambitions régionales en Asie du Sud-Est
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:35
Boeing a indiqué qu'il anticipait une progression annuelle de l'ordre de 7% du trafic passagers en Asie du Sud-Est, ce qui engendrera un besoin d'environ 4885 nouveaux avions d'ici 2044. Pour soutenir cette expansion, la région devra mobiliser environ 243 000 nouveaux personnels qualifiés, dont 62 000 pilotes.
"Cette région demeure l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde", souligne Penny Burtt, présidente de Boeing Asie du Sud-Est.
L'entreprise met particulièrement en avant ses solutions autonomes avec la présentation de la cabine du taxi aérien électrique de sixième génération de sa filiale Wisk, ainsi que les systèmes de drones ScanEagle et Integrator d'Insitu Pacific.
Parallèlement, le groupe expose ses plateformes de défense phares comme le KC-46 Pegasus et le P-8 Poseidon, tout en organisant des sessions stratégiques sur la durabilité et l'intelligence artificielle pour répondre aux exigences de décarbonation du secteur.
Alors que Wall Street rouvrira aujourd'hui après un weekend prolongé, le titre Boeing affiche déjà une progression de plus de 14% depuis le début de l'année à New York
