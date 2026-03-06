 Aller au contenu principal
Saks Global va fermer 15 magasins supplémentaires dans le cadre de sa restructuration
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Saks Global a annoncé vendredi la fermeture de 15 magasins supplémentaires . Le distributeur de luxe, qui a déposé son bilan au début de l'année, tente de réduire ses pertes et de se concentrer sur des sites plus rentables et plus haut de gamme.

La société a largement achevé le processus de fermeture des magasins sous-performants avec l'annonce de vendredi, mais travaillait encore avec certains propriétaires pour finaliser le nombre de ses magasins après que la faiblesse des ventes a conduit la société à ne pas payer ses fournisseurs et à perdre des stocks lorsque les marques ont cessé d'expédier leurs produits l'année dernière, a déclaré la société.

* La société ferme 12 magasins Saks Fifth Avenue et trois magasins Neiman Marcus.

* La restructuration n'affecte pas son portefeuille de deux magasins Bergdorf Goodman à New York.

* Saks a déclaré que le flux de ses stocks s'était amélioré, plus de 500 marques ayant repris leurs livraisons et libéré près de 1,3 milliard de dollars de recettes de vente au détail.

* Le 20 février, un juge des faillites américain a donné son accord final au financement de la faillite de Saks Global, qui a apporté 1 milliard de dollars de nouveaux fonds à l'entreprise.

* La société a répondu aux préoccupations de fournisseurs tels que Chanel, Dolce & Gabbana, LVMH, ainsi que de propriétaires et d'Amazon.com AMZN.O concernant le paiement des marchandises expédiées au distributeur avant qu'il ne soit mis en faillite.

* Saks a déposé son bilan avec une dette de 3,4 milliards de dollars, un an à peine après qu'un accord visant à créer un géant du luxe a réuni Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus sous le même toit.

* Saks avait fermé la plupart de ses magasins Saks OFF Fifth et les derniers magasins Neiman Marcus Last Call lors d'une première série de fermetures.

