Boeing conclut un accord syndical avec d'anciens employés de bureau de Spirit AeroSystems

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a conclu vendredi un nouveau contrat avec environ 1 600 employés de bureau de l'ancienne Spirit AeroSystems, qu'elle a rachetée en décembre.

Le contrat, qui expire fin 2030, a été approuvé à 85 % des voix.

Il prévoit une prime de ratification de 6 000 dollars, des augmentations de salaire annuelles, des améliorations des régimes d'assurance maladie et de retraite, ainsi que six jours de congé supplémentaires par an.

Il s'agit du premier accord syndical conclu avec les anciens employés de Spirit AeroSystems.

Les travailleurs font partie de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace's (SPEEA) Wichita Technical and Professional Unit. La SPEEA représente 11 % des 182 000 employés de Boeing, selon les récentes déclarations de l'entreprise auprès de la Commission américaine des opérations de bourse.

Boeing entamera dans le courant de l'année des négociations avec les deux plus grandes unités de négociation de la SPEEA, qui regroupent environ 16 000 ingénieurs et techniciens dans les États de Washington, de l'Oregon, de Californie et de l'Utah.