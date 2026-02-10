Boeing commence bien l'année avec une forte hausse de ses commandes

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré en janvier 46 appareils commerciaux, soit légèrement mieux que le même mois un an plus tôt, et a vu ses commandes s'envoler par rapport à l'année dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis janvier 2012.

Selon les éléments publiés mardi sur son site internet, le groupe a ainsi enregistré en janvier 112 nouvelles commandes nettes, dont près de la moitié ont été passées par le groupe de location d'appareils Aviation Capital, pour 50 exemplaires du 737 MAX.

Au total, les commandes brutes concernent 73 appareils 737 MAX et 34 de la famille 787 Dreamliners, avec notamment Air India et Delta Airlines parmi les clients.

Fin janvier, le carnet de commandes de l'avionneur contenait 6.196 avions, en repli sur un an, dont 4.439 exemplaires du 737 MAX, son avion le plus vendu et qui existe actuellement en deux versions.

Du côté des livraisons, les unités sont sensiblement en ligne avec celles livrées un an plus tôt, avec 46 appareils livrés en janvier dernier, contre 45 sur la même période en 2025.

Cela concerne 37 exemplaires de la famille 737 MAX, cinq appareils de la famille 787 à cinq entreprises différentes, dont les transporteurs Lufthansa, Air India et KLM, et trois avions cargos 777.

L'entreprise a également livré un 767 à sa branche Défense et Espace (BDS) pour le programme d'avions de ravitaillement militaire KC-46.