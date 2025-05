Boeing: commande de China Airlines pour des 777 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la compagnie taiwanaise China Airlines (CAL) devient un nouveau client pour son appareil 777X, ayant passé une commande de 10 avions 777-9 passagers et de quatre avions 777-8 Freighter.



Premier transporteur taïwanais à commander le 777X économe en carburant, China Airlines tirera parti de la capacité et de l'autonomie accrues du gros-porteur sur les liaisons long-courriers vers l'Amérique du Nord et l'Europe.



En plus de cette commande ferme, qui a été enregistrée en mars dernier et a été publiée comme non identifiée sur le site de Boeing, la compagnie aérienne a pris des options pour acheter cinq 777-9 et quatre 777-8 Freighter.





Valeurs associées BOEING CO 185,560 USD NYSE -0,20%