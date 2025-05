Après l’euphorie, il est temps peut-être de marquer une pause

La Bourse n'a pas boudé son plaisir. (Crédits: Adobe Stock)

La Bourse n'a pas boudé son plaisir. L'annonce de la signature d'un premier accord commercial avec le Royaume-Uni, que Donald Trump a qualifié de « complet et exhaustif qui consolidera les relations bilatérales pour de nombreuses années », a enthousiasmé les marchés. Ce premier deal de l'an 1 de « l'ère des tarifs » éclipse tous les sujets d'inquiétude du moment : l'éloignement de la perspective d'une réduction prochaine des taux directeurs de la Fed, les craintes de récession aux Etats-Unis et de stagnation en Europe. Il est vrai que, dans un monde idéal, si nous assistons à une multiplication d'accords bilatéraux dans les prochains jours, les tensions qui s'étaient manifestées dès la nomination du nouveau président ont tout lieu de retomber.

Les marchés financiers ne s'y sont pas trompés, le règlement de la question des droits de douane est bien la mère des batailles. En cas d'accord global, le commerce mondial qui a déjà commencé à souffrir de l'émergence du débat sur les taxes douanières pourrait repartir de l'avant. Les tensions inflationnistes ayant été exacerbées par l'émergence du débat sur les tarifs pourraient se dégonfler, ce qui est bon pour les taux d'intérêt dont les marchés financiers sont si dépendants.

Le rebond auquel nous assistons depuis quelques jours en prévision de la multiplication des accords commerciaux est donc compréhensible. L'indice Eurostoxx 500 a regagné un peu plus de 10% sur un mois glissant et, aux Etats-Unis, le S&P 500 a bondi de 14%. En ayant décidé de renforcer les positions à la mi-avril, nos portefeuilles PEA ont bien profité du « rally ». Dans notre Point Hebdomadaire du 17 avril, alors que la bataille des tarifs battait son plein et que la visibilité sur la signature de possibles accords était encore très limitée, nous avions estimé qu'il « ne fait pas de doute qu'après les fortes baisses de ces dernières semaines, les marchés disposent d'un fort potentiel de rebond en cas d'issue favorable ». La mise en place d'une stratégie plus agressive a surtout profité au portefeuille Offensif qui affiche un gain de près de 10,4% sur un mois glissant. L'essentiel de la hausse du portefeuille a été porté par la très bonne tenue des actions Allianz et Axa dans l'assurance, Airbus et Safran dans l'aéronautique, ainsi que Veolia Environnement, Thales, SAP AG ou Saint Gobain et Vinci.

Autre belle performance, celle de notre sélection de fonds ISR/PEA (+8,46% sur la même période), ayant notamment profité de l'entrée le 30 avril dernier de deux nouveaux fonds. Il s'agit des fonds Ostrum SRI Euro Minivol Equity et DNCA Invest Value Europe. Notre sélection d'ETF Monde doit se contenter d'une progression plus modeste de 6%. En raison des très bonnes performances enregistrées par ce portefeuille au cours des derniers mois, nous avions décidé de ne pas l'exposer à l'intégralité du risque de marché en conservant un peu plus qu'un tiers de liquidités. Toutes nos lignes de titres composées de trackers éligibles au PEA sont dans le vert à l'exception de celle purement symbolique de 10 parts de l'ETF Amundi Russell 2000 Ucits représentant un engagement de seulement 2.600 dollars. Si nous avions décidé de mettre 100% de nos disponibilités dans la bataille, nous aurions mieux profité de la hausse récente, mais l'investissement boursier revient à faire en permanence des choix entre la nécessité de protéger le capital investi et la recherche d'opportunités. Sur 12 mois glissant notre Sélection d'ETF Monde tient cependant toujours la corde avec un gain de 9,6%, comparé à une baisse significative de 6% du CAC 40.

Sur un an, le classement de nos meilleures performances a finalement peu évolué. Tous nos portefeuilles font mieux que le CAC 40. Notre sélection de fonds ISR/PEA arrive en deuxième position avec une avance de près de 8%. Nous reviendrons prochainement sur ce portefeuille orienté vers les investissements socialement responsables qui semblent aujourd'hui moins recherchés en raison des doutes émis par sur l'intérêt économique de cette classe d'actifs. Même si les critères d'éligibilité des sociétés disposant de l'étiquette ISR méritent d'être encore clarifiés, nous verrons que l'approche de gestion des fonds concernés, orientée vers une valorisation à moyen long terme de l'actif, conduit à de très bons résultats. Le Défensif, ayant lui aussi conservé une orientation très prudente, avec un niveau élevé de liquidités fait ressortir un gain de 3,3% sur un an. Ce portefeuille n'a pas pleinement profité du rebond intervenu au cours du mois écoulé, mais il a été largement épargné par la baisse ayant frappé les valeurs européennes durant toute la moitié de 2024. A l'opposé, l'Offensif si brillant sur la période récente, ressort toujours en repli de 2,0% sur les 12 mois écoulés.

Quelle stratégie pour le mois de mai ? Nous préférons conserver une stratégie plutôt prudente en maintenant environ un tiers de liquidités dans le portefeuille Défensif et la sélection d'ETF diversifiés Monde. La mauvaise réputation boursière du mois de mai n'y est pas pour grand-chose. Nous avons le sentiment qu'après la forte correction intervenue au cours de la deuxième moitié du mois de mars, il était assez facile au marché de rebondir. Les résultats trimestriels des entreprises se sont révélés assez résilients, autant aux Etats-Unis qu'en Europe, et les signes d'apaisement sur le plan des échanges commerciaux rapidement apparus après un début de panique créé par les déclarations tonitruantes de Donald Trump ont permis de faire retomber la pression. Le véritable test est attendu pour le second trimestre, en raison de l'impact des premières taxes « plancher » de 10% mises en place par les Etats-Unis qui ne manqueront pas de se faire sentir. Le premier accord trouvé avec la Grande-Bretagne, alliée traditionnel de l'Amérique, était le plus facile à arracher. La suite promet d'être plus difficile avec les autres partenaires commerciaux, notamment la Chine qui ne donne pas l'impression de vouloir capituler. Même si l'administration américaine laisse entendre que les droits exorbitants - jusqu'à 145% -initialement prévus avec la Chine pourraient être revus à la baisse, la marche est élevée. Les stratégistes de Goldman Sachs considèrent en effet que les avancées espérées sur le terrain des accords commerciaux sont déjà bien intégrées dans les cours. Ils suggèrent ainsi d'adopter une stratégie plus neutre pour les semaines à venir. Cette recommandation qui s'adresse surtout au marché américain, mérite d'être selon nous également observée vis-à-vis des valeurs européennes. Après avoir renforcé le caractère offensif de nos portefeuilles, une pause mérite d'être observée afin de s'assurer que le marché ne se soit pas emballé un peu trop vite sur l'issue favorable de la crise que nous venons de traverser.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine