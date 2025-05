Wall Street en hausse, veut croire aux accords commerciaux promis par Trump

Un opérateur à la Bourse de New York le 8 mai 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, portée par les espoirs des investisseurs quant à la signature d'accords commerciaux entre Washington et ses partenaires qui permettraient d'alléger la facture douanière de Trump.

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones prenait 0,17%, l'indice Nasdaq gagnait 0,54% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,33%.

"Nous avons le cadre d'un accord (avec le Royaume-Uni, ndlr) et nous commençons à négocier avec la Chine, qui est le plus grand des exportateurs soumis à des droits de douane, donc je pense que ces deux éléments insufflent des attitudes positives sur le marché", estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Un compromis qualifié d'"historique" par le président américain jeudi, prévoit que les droits de douane sur les automobiles britanniques, portés à 27,5% par les surtaxes douanières de Donald Trump, reviennent à 10%, tandis que ceux sur l'acier et l'aluminium tombent à zéro, selon un communiqué du gouvernement britannique.

Donald Trump a assuré que grâce à ces négociations, le Royaume-Uni allait s'ouvrir davantage aux produits américains.

Il s'agit du premier "deal" pour Donald Trump depuis qu'il a imposé au monde entier des nouveaux droits de douane, avant de faire en grande partie marche arrière.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la réunion entre hauts responsables américains et chinois, qui se tiendra à Genève au cours du week-end, une première depuis l'imposition par Washington de droits de douane massifs sur les produits chinois et la riposte de Pékin.

Après des semaines d'escalade entre les deux pays, les acteurs du marché sont ballottés entre "espoir et angoisse" à l'approche de cette rencontre, estime Patrick O'Hare de Briefing.com.

Donald Trump a suggéré vendredi de baisser à 80% les droits de douane punitifs qu'il a lui même imposés sur la Chine, appelant Pékin à "ouvrir son marché aux États-Unis", car "ce serait tellement bien pour eux!!! Les marchés fermés ne fonctionnent plus."

Wall Street "attend de meilleurs nouvelles" depuis début avril, et l'annonce par Washington de l'imposition de droits de douane prohibitifs sur la majorité des produits importés, "en voici les deux premiers éléments concrets", souligne Art Hogan.

"Beaucoup d'accords commerciaux sont dans les tuyaux, tous bons (EXCELLENTS)!" a assuré Donald Trump vendredi, sur son réseau Truth Social.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait légèrement à 4,36%, contre 4,38% à la clôture jeudi.

Au tableau des valeurs, la plateforme de réservation de voyages Expedia (-6,44%) était sanctionnée pour son chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre ainsi que des prévisions mal accueillies par les investisseurs.

Le bénéfice net de l'entreprise a toutefois dépassé les anticipations des analystes sur les trois premiers mois de l'année.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Lyft s'envolait (+18,27%) après avoir annoncé l'augmentation de son programme de rachats d'action, qui atteindra désormais 750 millions de dollars.

Le réseau social Pinterest décollait (+10,54%) après avoir annoncé des prévisions pour le deuxième trimestre dépassant les attentes des analystes. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 855 millions de dollars et le bénéfice net par action, donnée de référence pour les marchés, était de 23 cents, en deçà de ce qui était attendu.

