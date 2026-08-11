Israël détruit la maison d'un Palestinien tué dans un affrontement en Cisjordanie

Des enfants de la famille de Farouk Ramadan, impliqué dans les affrontements avec des colons israéliens à Tell de juillet, regardent sa maison se faire démolir le 11 août à Tell ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )

L'armée israélienne a détruit mardi la maison d'un Palestinien tué lors d'affrontements meurtriers survenus en juillet dans le village de Tell, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales et l'armée à l'AFP.

Un colon israélien, un soldat et quatre Palestiniens, dont Farouq Ramadan, l'homme dont la maison a été démolie, ont été tués lors des affrontements qui avaient éclaté après qu'un groupe de colons avait penetré le village de Tell, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

"Vers 8h15 (5h15 GMT), l'armée israélienne a fait exploser l'appartement où le martyr Farouq Ramadan vivait avec son épouse et leurs cinq filles", a déclaré à l'AFP le maire de Tell, Walid Zaidan.

M. Zaidan a indiqué qu'environ 30 véhicules militaires israéliens ainsi que des équipes du génie étaient entrés dans le village lundi soir, évacuant les habitants d'une trentaine de maisons situées autour du domicile de M. Ramadan avant sa démolition.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des ingénieurs de l'armée installer les dispositifs avant de faire exploser l'appartement où il vivait, au deuxième étage de l'immeuble.

L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué.

Selon la station de radio militaire Galei Tsahal, la démolition a été effectuée dans un "délai sans précédent" - moins de deux semaines après les faits.

Israël détruit régulièrement les domiciles de Palestiniens impliqués dans des attaques, une pratique à l'effet dissuasif selon le gouvernement, mais dénoncée par ses détracteurs comme une punition collective qui laisse des familles sans abri.

Le 24 juillet, un affrontement avait éclaté après l'entrée dans le village d'une vingtaine de colons israéliens, selon les autorités du village.

Des images avaient montré M. Ramadan s'emparant de l'arme d'un Israélien. Des tirs avaient ensuite été échangés "des deux côtés" selon l'armée, lors desquels les quatre Palestiniens et un deuxième Israélien ont péri.

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 - qui a déclenché la guerre à Gaza - avec notamment des attaques quasi-quotidiennes de colons contre des villages palestiniens.

Plus de 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Selon les chiffres israéliens, au moins 48 Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes depuis le début de la guerre à Gaza.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, des soldats ou des colons israéliens ont tué au moins 1.097 Palestiniens au cours de la même période.