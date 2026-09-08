Boeing: Baisse des livraisons en août, pénalisées par le 787

Le logo Boeing est visible sur un Boeing 787 Dreamliner à Long Beach

par Dan Catchpole

Boeing ‌a annoncé mardi avoir livré 51 avions en août, un chiffre ​en légère baisse par rapport au mois précédent et en diminution par rapport aux 57 avions livrés un an plus tôt, alors que ​le nombre de 787 Dreamliners livrés aux clients a diminué.

Le constructeur aéronautique américain n'a ​livré que quatre 787, contre neuf ⁠en août dernier. Un porte-parole a indiqué que cette baisse ‌des livraisons n'était due à aucun problème de production, d'approvisionnement ou de certification. Le nombre total de livraisons ​de ce populaire gros-porteur ‌pour 2026 s'élève ainsi à 54 appareils à ⁠fin août.

L'entreprise prévoit toujours de livrer entre 90 et 100 Boeing 787 d'ici la fin de l'année, a déclaré le porte-parole.

L'augmentation de ⁠la production de ‌cet avion biréacteur à double couloir très rentable est ⁠cruciale pour le redressement financier de Boeing.

Airbus, son concurrent européen ‌a fait état de 57 avions livrés et 67 ⁠commandes enregistrées en août.

Les livraisons d'août comprenaient 41 737 ⁠MAX, l'avion le ‌plus vendu de Boeing. Neuf ont été livrés à Southwest Airlines. ​huit à United Airlines et cinq ‌au bailleur AerCap.

Jusqu'à fin août, Boeing a livré 418 appareils, soit le plus grand ​nombre depuis 2018, année où il avait livré 481 avions au cours des huit premiers mois.

Boeing a enregistré 15 nouvelles ⁠commandes en août : deux 737 MAX et treize 787. Toutes ces commandes provenaient de clients non identifiés. Aucune annulation n'a été enregistrée durant le mois.

Jusqu'à fin août, Boeing a enregistré 453 commandes après ajustement pour les annulations de 2026.

(Dan Catchpole ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)