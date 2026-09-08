Boeing-Baisse des livraisons en août, pénalisées par le 787

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 51 avions en août, un chiffre en légère baisse par rapport au mois précédent et en diminution par rapport aux 57 avions livrés un an plus tôt, alors que le nombre de 787 Dreamliners livrés aux clients a diminué.

Le constructeur aéronautique américain n'a livré que quatre 787, contre neuf en août dernier. Un porte-parole a indiqué que cette baisse des livraisons n'était due à aucun problème de production, d'approvisionnement ou de certification. Le nombre total de livraisons de ce populaire gros-porteur pour 2026 s'élève ainsi à 54 appareils à fin août.

L'entreprise prévoit toujours de livrer entre 90 et 100 Boeing 787 d'ici la fin de l'année, a déclaré le porte-parole.

L'augmentation de la production de cet avion biréacteur à double couloir très rentable est cruciale pour le redressement financier de Boeing.

Airbus, son concurrent européen AIR.PA a fait état de 57 avions livrés et 67 commandes enregistrées en août.

Les livraisons d'août comprenaient 41 737 MAX, l'avion le plus vendu de Boeing. Neuf ont été livrés à Southwest Airlines.

LUV.N huit à United Airlines UAL.O et cinq au bailleur AerCap AER.N .

Jusqu'à fin août, Boeing a livré 418 appareils, soit le plus grand nombre depuis 2018, année où il avait livré 481 avions au cours des huit premiers mois.

Boeing a enregistré 15 nouvelles commandes en août : deux 737 MAX et treize 787. Toutes ces commandes provenaient de clients non identifiés. Aucune annulation n'a été enregistrée durant le mois.

Jusqu'à fin août, Boeing a enregistré 453 commandes après ajustement pour les annulations de 2026.

(Dan Catchpole ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)