Boeing annonce une perte de près de 5 milliards de dollars sur le programme 777X

Le logo de Boeing

Boeing a annoncé mercredi une charge de près de 5 milliards de dollars (4,29 milliards d'euros) liée aux retards de son programme d'avions 777X.

Malgré les progrès réalisés sur le 737 MAX, le constructeur d'avions continue de rencontrer des difficultés dans son programme 777X. Il a déclaré que la première livraison du 777X a été repoussée au début de l'année 2027, ce qui retarde encore le calendrier par rapport au lancement prévu en 2026.

L'avion devait initialement être livré en 2020 lorsque le programme a été lancé en 2013.

Le mois dernier, le président-directeur général Kelly Ortberg a déclaré que la compagnie avait pris du retard dans la certification de l'avion, affirmant qu'une "montagne de travail" restait à faire. Il a toutefois précisé qu'aucun nouveau problème technique n'avait été identifié et n'a pas indiqué de nouveau retard dans la première livraison.

Après des années de problèmes de qualité et de retards de production sur son avion phare, le 737 MAX, Boeing a prudemment augmenté sa production mensuelle en 2025.

Au début du mois, la société a reçu l'autorisation tant attendue de l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) d'augmenter la production du 737 MAX à 42 appareils par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 appareils en place depuis janvier 2024.

Ce plafond a été imposé à la suite de l'éclatement d'un panneau de porte en plein vol sur un avion presque neuf.

Boeing a livré 55 appareils en septembre, sa meilleure performance pour ce mois depuis 2018. Il s'agit également d'un bond significatif par rapport aux 33 livraisons enregistrées un an plus tôt, lorsqu'une grève impliquant 33.000 employés d'usine dans le nord-ouest du Pacifique a perturbé la production.

Pour les neuf premiers mois de cette année, Boeing a livré 440 avions, contre 291 au cours de la même période de 2024.

Les livraisons sont suivies de près par Wall Street, car les constructeurs aéronautiques reçoivent généralement la majeure partie de leurs paiements lors de la remise des avions à leurs clients, ce qui fait des livraisons un indicateur clé des revenus et des flux de trésorerie.

(Shivansh Tiwary à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)