 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,77
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing annonce qu'Air Sénégal achètera neuf avions 737-MAX
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Boeing BA.N a déclaré lundi qu'Air Sénégal achètera neuf Boeing 737-MAX dans le cadre d'un accord signé au salon aéronautique de Dubaï.

L'accord comprend l'achat de neuf appareils et des options pour en acheter six autres, a déclaré un représentant du constructeur aéronautique lors du salon aéronautique de Dubaï.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, et de Brad McMullen, Senior Vice President of global sales and marketing de Boeing.

Valeurs associées

BOEING CO
194,520 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank