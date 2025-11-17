Boeing annonce qu'Air Sénégal achètera neuf avions 737-MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Boeing BA.N a déclaré lundi qu'Air Sénégal achètera neuf Boeing 737-MAX dans le cadre d'un accord signé au salon aéronautique de Dubaï.

L'accord comprend l'achat de neuf appareils et des options pour en acheter six autres, a déclaré un représentant du constructeur aéronautique lors du salon aéronautique de Dubaï.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, et de Brad McMullen, Senior Vice President of global sales and marketing de Boeing.