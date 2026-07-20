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Boeing adoubé par la FAA, un signal positif pour Safran ?
information fournie par AOF 20/07/2026 à 09:55

(Zonebourse.com) - L'autorité américaine juge que les progrès enregistrés par Boeing en matière de qualité de production permettent d'assouplir son dispositif de supervision, tout en maintenant une surveillance étroite.

La Federal Aviation Administration (FAA) a autorisé Boeing, à compter de ce lundi 20 juillet, à reprendre la délivrance des certificats de navigabilité pour l'ensemble des 737 MAX et 787 en fin de production. La décision intervient après huit mois d'examen des données de sécurité et de qualité, qui ont mis en évidence des résultats comparables entre les certificats délivrés par Boeing et ceux émis directement par la FAA.

L'agence précise qu'elle continuera de mener des inspections, des audits et un suivi renforcé du système de production de Boeing, notamment sur les opérations d'assemblage critiques, les tendances en matière de qualité, le respect des exigences techniques ainsi que le système de gestion de la sécurité (Safety Management System, SMS).

La FAA rappelle qu'elle avait retiré à Boeing cette prérogative pour les 737 MAX en 2019, après les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, puis pour les 787 en 2022 en raison de problèmes de qualité de production.

AlphaValue évoque aussi ce matin l'autorisation de la FAA qui permet à Boeing de porter la production du 737 MAX à 47 appareils par mois. "Boeing prépare déjà la prochaine montée en cadence à 52 appareils par mois", souligne Saïma Hussain, en charge du dossier pour AlphaValue.

Selon l'analyste, il s'agit aussi d'un signal positif pour Safran, car l'augmentation de la production du 737 MAX devrait soutenir la hausse des livraisons de moteurs LEAP-1B.

Deux évolutions pour le moteur LEAP-1B

CFM International, coentreprise entre Safran Aircraft Engines et GE Aero, a indiqué ce week-end avoir obtenu l'homologation d'une amélioration destinée à renforcer la durabilité des moteurs LEAP-1B équipant le 737 MAX dans des environnements difficiles. Concrètement, CFM a obtenu la certification d'un kit de durabilité pour la turbine haute pression du moteur LEAP-1B.

"Ce système permettra de doubler la durée de service en vol dans des environnements chauds et exigeants, notamment au Moyen-Orient et en Inde. La production à plein régime est attendue début 2027", explique Safran en substance.

La coentreprise a également obtenu la certification initiale du système de refroidissement Reverse Bleed System (RBS) du LEAP-1B, conçu pour réduire la fréquence de remplacement des injecteurs de carburant et aligner les besoins de maintenance sur ceux du CFM56.

Selon CFM, ces évolutions permettront d'allonger les intervalles entre les visites en atelier et de réduire la charge de maintenance. Elles interviennent alors que le programme LEAP s'apprête à célébrer les 10 ans de l'entrée en service du LEAP-1A, avec plus de 10 000 moteurs livrés et plus de 100 millions d'heures de vol cumulées.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 09:55:00.

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