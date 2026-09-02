Boeing a versé une amende de 3,1 millions de dollars à la FAA pour des infractions généralisées aux règles de sécurité

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(Ajoute des précisions sur l'amende et le contexte aux paragraphes 4 à 10)

par David Shepardson

Boeing a versé cette année une amende de 3,1 millions de dollars à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis, après que celle-ci *avait déclaré* que le constructeur aéronautique avait commis une série d’infractions à la sécurité, notamment des faits liés à l’urgence en vol *survenue* en 2024 à bord d’un MAX 9 d’Alaska Airlines, *la FAA a indiqué mercredi à Reuters*.

La FAA a précisé que le montant total réclamé en septembre 2025 avait été versé par Boeing en janvier et n’avait pas été rendu public auparavant. Boeing a également confirmé à Reuters avoir payé cette amende.

La FAA avait également déclaré l’année dernière qu’elle infligeait une amende à Boeing pour avoir porté atteinte à l’indépendance des responsables de la sécurité et avait indiqué que le constructeur aéronautique avait présenté à l’agence, pour approbation, deux appareils qui n’étaient pas en état de navigabilité.

En 2024, la FAA a déclaré avoir constaté des centaines d’infractions au système qualité dans l’usine de fabrication des 737 du constructeur à Renton, dans l’État de Washington, ainsi que dans l’usine de fabrication des fuselages des 737 de Spirit AeroSystems, alors sous-traitant de Boeing, à Wichita, dans le Kansas, entre septembre 2023 et février 2024.

La FAA a constaté qu’un employé de Boeing avait fait pression sur un collègue, qui effectuait des tâches pour le compte de la FAA, afin qu’il valide un 737 MAX pour permettre à l’entreprise de respecter son calendrier de livraison, alors même que ce collègue avait déterminé que l’appareil n’était pas conforme aux normes réglementaires.

Le sénateur démocrate américain Richard Blumenthal avait auparavant qualifié l’amende infligée par la FAA d’insuffisante, ajoutant: “Pour Boeing, de telles amendes sont facilement absorbées comme faisant partie des coûts d’exploitation, et ne constituent pas un moyen de dissuasion significatif contre les comportements dangereux.”

*Richard Blumenthal* avait déjà enquêté sur des problèmes de sécurité chez Boeing et présidé une commission chargée d’enquêter sur l’incident de l’explosion en vol d’une cabine survenu en Alaska. Cette commission avait publié un rapport montrant que des lanceurs d’alerte de Boeing avaient soulevé des préoccupations importantes concernant les processus de fabrication de l’entreprise.

L’incident d’Alaska Airlines, qui concernait un 737 MAX sur lequel il manquait quatre boulons essentiels, a gravement terni la réputation de Boeing et a entraîné une brève immobilisation au sol du MAX 9 ainsi qu’un plafond de production mensuel de 38 appareils imposé par la FAA, qui a été levé en octobre 2025.

En juillet, la FAA a déclaré qu’elle autoriserait Boeing à délivrer des certificats de navigabilité pour tous les appareils 737 MAX et 787 après “plusieurs mois d’examen approfondi des données et des questions de sécurité démontrant une qualité de production constante”.