Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing a livré seulement quatre appareils en mai Reuters • 09/06/2020 à 17:57









BOEING A LIVRÉ SEULEMENT QUATRE APPAREILS EN MAI (Reuters) - Les livraisons de Boeing ont touché en mai un plus bas historique de 60 ans avec seulement quatre appareils remis aux clients du groupe, conséquence de la crise liée au coronavirus qui frappe durement le secteur aérien et aéronautique. L'avionneur américain, déjà affecté par les annulations de commandes de 737 MAX à la suite de deux accidents meurtriers en Indonésie et en Ethiopie en 2018 et 2019, a déclaré mardi que ses livraisons avaient chuté le mois dernier de 87% par rapport à la même période il y a un an. En avril, le groupe aéronautique américain n'avait déjà livré que six appareils. L'enjeu est important financièrement pour Boeing et d'autres constructeurs car les clients payent généralement les appareils commandés seulement à leur livraison. Boeing, qui a relancé la production du 737 MAX la semaine dernière, prévoit de reprendre la livraison de son appareil phare au troisième trimestre. (Eric M. Johnson et Rachit Vats; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -7.62% BOEING CO NYSE -3.49% GENERAL ELECTRIC NYSE -4.79%