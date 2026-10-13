Boeing a livré 57 avions en septembre

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(Suppression des références au total mensuel le plus élevé dans le titre et le paragraphe 1)

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 57 avions en septembre, contre 51 en août et 55 un an plus tôt, alors que le constructeur s'efforce d'accélérer la production de son best-seller, le 737 MAX à fuselage étroit.

La commande de 100 avions 737 MAX passée par Turkish Airlines a porté le total des nouvelles commandes de Boeing en septembre à 165.

Le constructeur aéronautique américain est toutefois resté derrière son concurrent européen Airbus, qui a effectué 72 livraisons en septembre, mais Boeing a largement surpassé son concurrent en termes de ventes, ce dernier n'ayant enregistré que 17 nouvelles commandes provenant de deux clients le mois dernier.

* Les livraisons de Boeing en septembre comprenaient 43 737 MAX, huit 787, deux 777 cargo et quatre 767, dont trois destinés à la division défense de Boeing pour être transformés en avions ravitailleurs KC-46.

* Cette hausse des livraisons intervient alors que Boeing s’efforce d’augmenter progressivement la production du 737 MAX pour atteindre 47 appareils par mois, ce qui a pris plus de temps que prévu , a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, lors d’une conférence destinée aux investisseurs en septembre.

* À fin septembre, Boeing a livré 475 avions cette année, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre comprend 363 737 MAX, ce qui représente le plus grand nombre de livraisons jamais enregistrées par le programme MAX au cours des neuf premiers mois d’une année.

* Outre la commande de Turkish Airlines, Boeing a enregistré des commandes portant sur 20 737 MAX pour Lufthansa, six 737 MAX et cinq 787 pour Biman Bangladesh Airlines, ainsi que huit 777-8 cargo et deux 777 cargo pour Ethiopian Airlines. Six autres commandes de 737 MAX et 18 de 787 provenaient de clients non identifiés.

* Boeing a clôturé le mois de septembre avec un carnet de commandes officiel de 6 371 avions, contre 6 156 à la fin du mois d’août.