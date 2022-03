BOA Concept : troisième installation pour Motoblouz

Contexte

Après une première mécanisation de ses expéditions en 2015, Motoblouz profite de la construction de son nouveau site à Carvin (62) pour automatiser sa préparation de commandes en 2017. Aujourd’hui, la croissance du e-commerçant favori des motards est telle que la poursuite des investissements dans l’automatisation de l’entrepôt prend tout son sens, et Motoblouz a décidé de réitérer sa confiance à l’agilité et l’expertise des solutions BOA Concept, qui lui ont permis de retravailler l’ensemble de ses process tout en capitalisant sur l’installation existante.



Assurer la continuité d’activité

L’un des enjeux clés de ce nouveau projet est d’assurer la continuité d’activité de la plateforme logistique de 6 000m2 et de ses 3 niveaux de mezzanine, soit une surface déployée de 15 000m2. L’indépendance des modules Plug-and-Carry® rend possible les périodes de coactivité et a ainsi permis à Motoblouz de poursuivre la préparation et l’expédition de ses commandes. Dans le même temps, les équipes BOA Concept ont modifié l’installation existante et déployé des tronçons supplémentaires sans perturber le travail des équipes Motoblouz.