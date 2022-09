BOA Concept participe au Forum Lyon Pôle Bourse

BOA Concept accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique annonce sa participation au Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales, le mercredi 28 septembre 2022, au Palais de la Bourse de Lyon, Esplanade François Mitterrand, à Lyon.

Ce forum investisseurs dédié aux sociétés cotées implantées en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sera l’occasion pour BOA Concept de rencontrer des investisseurs et des analystes financiers à travers des rendez-vous aux formats « one-to-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence.

Le Forum Lyon Pôle Bourse Valeurs Régionales met en relation plus de 100 investisseurs professionnels avec les dirigeants d'une trentaine de large, mid & small caps.