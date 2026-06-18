BOA Concept Group - Compte-rendu de l’Assemblée Générale de BOA Concept Group du 18 juin 2026 - Publication du 3ème rapport RSE

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant de solutions intelligentes et connectées d’automatisation et de robotisation dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a tenu son Assemblée Générale le 18 juin 2026.

À cette occasion, le Groupe a également rendu public son troisième rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), illustrant les avancées de sa démarche en matière de développement durable.



Résultats de l’Assemblée Générale



L’Assemblée Générale de BOA Concept Group s’est réunie le 18 juin 2026 sous la présidence de Jean-Lucien Rascle. L’ensemble des résolutions soumises au vote a été approuvé par les actionnaires présents ou représentés.

Le détail des résultats de vote par résolution sera publié sur le site internet de la Société (www.boaconcept.com) dans les meilleurs délais, conformément à la réglementation applicable.



Rapport RSE 2025 : performance durable et innovation logistique



BOA Concept Group publie à l’occasion de cette Assemblée Générale son troisième rapport RSE, qui témoigne de la volonté du Groupe de s’inscrire durablement dans une dynamique de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance au service du progrès continu.

Ce rapport met notamment en lumière les avancées du Groupe, parmi lesquelles, le renforcement de sa politique d’investissement et l’obtention de la médaille de bronze EcoVadis, positionnant BOA Concept dans le top 35 % des entreprises évaluées.