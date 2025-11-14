BOA Concept : Commande historique pour Easy Systems

Commande de 4 M€ par Easy Systems

BOA Concept annonce la signature d’une commande de plus de 4 M€ remportée par sa filiale Easy Systems Benelux, soit la plus importante de son histoire. Ce contrat, déjà intégré dans nos hypothèses pour le compte de l’exercice 2025, est actuellement en cours de déploiement et devrait être mis en service au T1 2026.

Portée par cette dynamique, la filiale anticipe une croissance de plus de 25% de son chiffre d’affaires 2025, soutenue par un carnet de commandes couvrant plus de six mois d’activité.

Commentaires

Le projet illustre la création de synergies opérationnelles entre la maison-mère et sa filiale, notamment autour de la technologie modulaire MDR et des solutions robotiques connectées développées par le Groupe. Cette réussite témoigne également de la pertinence du positionnement de BOA Concept à l’international, un peu plus d’un an après l’acquisition d’Easy Systems (février 2024).

Sur le plan commercial, cette commande majeure témoigne du dynamisme du marché intralogistique au Benelux, stimulé par les besoins croissants d’automatisation et de performance énergétique dans les entrepôts. Si l’identité du client n’a pas été dévoilée, nos échanges avec le management laissent penser qu’il opère dans le secteur de la distribution.

Perspectives & estimations

Ce communiqué conforte nos estimations d’amélioration attendue pour le second semestre. Dans un marché français toujours à l’arrêt, la contribution internationale devrait continuer de croître après avoir déjà représenté 59% du CA au S1 2025, contre seulement 10% historiquement.

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre objectif de cours 25,0 € et notre recommandation reste à l’Achat.