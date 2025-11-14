 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 151,13
-0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BOA Concept : Commande historique pour Easy Systems
information fournie par EuroLand Corporate 14/11/2025 à 11:07

Commande de 4 M€ par Easy Systems


BOA Concept annonce la signature d’une commande de plus de 4 M€ remportée par sa filiale Easy Systems Benelux, soit la plus importante de son histoire. Ce contrat, déjà intégré dans nos hypothèses pour le compte de l’exercice 2025, est actuellement en cours de déploiement et devrait être mis en service au T1 2026.


Portée par cette dynamique, la filiale anticipe une croissance de plus de 25% de son chiffre d’affaires 2025, soutenue par un carnet de commandes couvrant plus de six mois d’activité.



Commentaires


Le projet illustre la création de synergies opérationnelles entre la maison-mère et sa filiale, notamment autour de la technologie modulaire MDR et des solutions robotiques connectées développées par le Groupe. Cette réussite témoigne également de la pertinence du positionnement de BOA Concept à l’international, un peu plus d’un an après l’acquisition d’Easy Systems (février 2024).


Sur le plan commercial, cette commande majeure témoigne du dynamisme du marché intralogistique au Benelux, stimulé par les besoins croissants d’automatisation et de performance énergétique dans les entrepôts. Si l’identité du client n’a pas été dévoilée, nos échanges avec le management laissent penser qu’il opère dans le secteur de la distribution.




Perspectives & estimations


Ce communiqué conforte nos estimations d’amélioration attendue pour le second semestre. Dans un marché français toujours à l’arrêt, la contribution internationale devrait continuer de croître après avoir déjà représenté 59% du CA au S1 2025, contre seulement 10% historiquement.



Recommandation


Suite à ce communiqué, nous maintenons notre objectif de cours 25,0 € et notre recommandation reste à l’Achat.

Valeurs associées

BOA CONCEPT
13,650 EUR Euronext Paris -1,09%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 11:07:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 14 novembre 2025
    information fournie par AOF 14.11.2025 11:59 

    (AOF) - Atos (-3,27%, à 43,575 euros) Atos est victime de dégagements après avoir connu trois séances de hausse sur quatre depuis le début de la semaine dans un contexte défavorable pour les valeurs technologiques. La veille, le groupe avait annoncé le lancement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.11.2025 11:45 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    USA: Pfizer a finalisé le rachat de Metsera après sa joute avec Novo Nordisk
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 11:27 

    Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de la biotech Metsera après une bataille de surenchères avec le danois Novo Nordisk qui avait tenté de lui ravir in extremis ce spécialiste américain des traitements anti-obésité. ... Lire la suite

  • Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    La Bourse de Paris évolue en baisse lestée par l'incertitude autour de la Fed
    information fournie par AFP 14.11.2025 11:22 

    La Bourse de Paris évolue en recul vendredi, tirée vers le bas par des espoirs amoindris d'un assouplissement monétaire à venir aux Etats-Unis, en l'absence de données économiques clés. Vers 10H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 perdait 0,85%, soit une perte de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank