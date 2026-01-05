La Bourse de Paris termine en légère hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, peu échaudée par les tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela, qui ont même soutenu les valeurs de la défense.

Le CAC 40 a pris 0,20%, clôturant à 8.211,50 points, soit une hausse de 16,29 points. Vendredi, pour sa première séance de l'année, l'indice boursier vedette parisien avait gagné 45,71 points, soit 0,56%, terminant à 8.195,21 points.

Comme l'ensemble des marchés mondiaux, la place parisienne n'a pas été bousculée lundi par l'intervention américaine ce week-end au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro.

Les investisseurs préfèrent se focaliser sur les "perspectives de croissance économique, la dynamique de l’inflation et l'évolution des bénéfices des entreprises", a expliqué Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

Ils estiment en outre, pour l'instant, que ces événements "n'ont pas de conséquences à court terme d'un point de vue économique", a relevé David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Echiquier, interrogé par l'AFP.

"Les marchés savaient déjà qu'il fallait s'attendre à une année d'incertitude géopolitique élevée et donc cela n'a que peu d'impact", a-t-il ajouté.

Quelques secteurs profitent même de la situation. Partout en Europe, les valeurs en Bourse du secteur de la défense ont bondi lundi. A Paris, Thales a pris 4,72%, finissant à 246,10 euros, Dassault Aviation 4,14% à 292,00 euros et Safran 1,82% à 312,80 euros.

La société Maurel et Prom, spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, présente au Venezuela, a gagné 7,22% à 6,08 euros.

Après les bombardements aériens et la capture de Nicolas Maduro, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il autoriserait les compagnies pétrolières des Etats-Unis à exploiter les ressources pétrolières du Venezuela.

Ce pays dispose des plus grandes réserves de brut prouvées du monde. Mais sa production est pour le moment faible, estimée à environ 1 million de barils par jour (contre environ 3,5 millions de barils par jour il y a 25 ans), soit aux alentours de 1% seulement de l'offre mondiale.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans a atteint 3,57%, contre 3,61% vendredi en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,87%, contre 2,90%.

Eurofins bénéficie d'une bonne recommandation

Le laboratoire français d'analyses Eurofins a bondi de 8,29%, à 67,14 euros, après un relèvement de la recommandation de BNP Paribas , qui a passé l'action de sa catégorie "sous-performance" à "surperformance".

