Verallia nomme Cristina Riesgo en tant que directrice financière

Usine Verallia à Chateaubernard

Verallia a ‍annoncé lundi la nomination de ‌Cristina Riesgo en tant que ​directrice financière, ⁠à compter du 1er mars ⁠2026.

"Je ‍suis enthousiaste ⁠à l’idée de contribuer au ​développement de Verallia en garantissant ⁠une gouvernance ​financière solide et ​en ​pilotant des initiatives ​qui ⁠favorisent une croissance rentable et durable", ‌déclare Cristina Riesgo dans un communiqué.

Elle remplacera Nathalie Delbreuve.

(Rédigé par Mara ‌Vilcu)