BNY Mellon bat le consensus au 3e trimestre

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) publie, au titre du 3e trimestre 2026, un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 20%, à près de 1,61 MdUSD, soit 2,34 USD par action ( 24%), dépassant légèrement les 2,27 USD attendus en moyenne par les analystes.

Les revenus de l'établissement financier new-yorkais se sont accrus de 12%, à près de 5,68 MdsUSD, dont une progression de 15% des revenus nets d'intérêts, à environ 1,42 MdUSD, et une augmentation de 12% des revenus de commissions, à 4,08 MdsUSD.

Cette augmentation des revenus de BNY Mellon lui a permis de plus que compenser une croissance de 8% des dépenses hors intérêts, à 3,49 MdsUSD, ce qui s'est traduit par un effet de levier opérationnel favorable de l'ordre de 390 points de base.

"La demande de nos clients a continué de progresser, soutenue par nos efforts constants visant à exploiter pleinement la valeur des synergies entre les différentes activités de BNY, grâce à nos modèles opérationnel et commercial fondés sur une approche par plateformes", commente son directeur général (CEO), Robin Vince.

"Les ventes et les portefeuilles d'opportunités commerciales sont restés très dynamiques, tant au niveau des produits que des segments de clientèle et des régions géographiques. Par ailleurs, nous avons lancé plusieurs nouvelles solutions au cours du trimestre afin de répondre aux besoins émergents du marché", poursuit-il.