BNPP AM Alts : clôture du fonds CAPZA Private Debt 7 pour près de 1,4 milliard d'euros

(AOF) - BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), gestionnaire d'actifs alternatifs en Europe avec environ 300 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a franchi une étape importante avec la première clôture du fonds CAPZA Private Debt 7, pour un montant total de près de 1,4 milliard d'euros. Capza, entité de BNPP AM Alts, est une société de gestion européenne spécialisée dans l'investissement dans les entreprises non cotées.

Ce premier tour de table bénéficie à la fois du renouvellement de la confiance de partenaires historiques et de l'engagement de nouveaux investisseurs. Plus de 30% des engagements totaux proviennent des marchés internationaux (Allemagne, Belgique, Italie, Japon et Moyen-Orient), zones où CAPZA continue de renforcer sa présence.

Le fonds CAPZA Private Debt 7 finance des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), principalement en France, en Allemagne, au Benelux, en Espagne et en Italie. Ses interventions se font via de la dette unitranche et subordonnée, en s'appuyant sur le réseau étendu de CAPZA et sa connaissance approfondie des marchés locaux.

Cette septième génération s'intègre dans l'offre globale de BNP Paribas Asset Management Alts, qui gère actuellement environ 135 MdsEUR d'actifs en dette privée et crédit alternatif.

Depuis le lancement du fonds, cinq transactions ont déjà été finalisées en France, aux Pays-Bas et en Allemagne pour un montant d'environ 400 MEUR. Ces opérations se concentrent sur des opportunités de crédit de haute qualité, issues d'un sourcing propriétaire qui constitue le cœur de la stratégie de CAPZA.