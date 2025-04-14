BNP Paribas vise un closing de l'acquisition d'AXA Investment Managers début juillet 2025

BNP Paribas SA BNPP.PA :
* ACQUISITION PAR BNP PARIBAS CARDIF D'AXA INVESTMENT MANAGERS
* LE CLOSING EST ATTENDU DÉBUT JUILLET 2025
* EN L'ÉTAT ACTUEL DES ANALYSES CONDUITES PAR LE GROUPE, L'IMPACT DE L'OPÉRATION SUR LE RATIO CET1 DU GROUPE SERAIT D'ENVIRON -35 PB
* EN L'ÉTAT ACTUEL DES ANALYSES, LE RETOUR SUR LE CAPITAL INVESTI SERAIT DE PLUS DE 14% LA 3EME ANNÉE ET DE PLUS DE 20% LA 4EME ANNÉE
* LES OBJECTIFS GLOBAUX DE RENTABILITÉ DU GROUPE NE SERAIENT PAS MODIFIÉS, NI SA TRAJECTOIRE DE FONDS PROPRES ET DE RATIO CET1
Texte original nGNE4bcW2k Pour plus de détails, cliquez sur BNPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer