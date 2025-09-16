 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BNP Paribas va viser 13% de ROTE en 2028, confirme son objectif de résultat net 2025
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 08:51

Le logo de BNP Paribas est visible devant un bâtiment de la banque à Paris



BNP Paribas a déclaré mardi que son prochain plan stratégique intégrera un objectif de ROTE à 13% en 2028, tout en précisant son objectif de résultat net pour 2025 et confirmant sa trajectoire de croissance du ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la dynamique de croissance.

Le groupe s'attend à enregistrer un résultat net supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, après 11,7 milliards l'année dernière. En 2024, le ROTE de BNP était ressorti à 10,9%.

"Grâce à la mobilisation de nos équipes et à la puissance de nos plateformes, nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030 qui sera présenté début 2027", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur directeur général de BNP Paribas, cité dans un communiqué.

Le nouveau plan moyen terme 2027-2030 sera présenté intégrera l’ambition d’atteindre 13% de ROTE en 2028 et un ratio de CET1 phased-in à 12,5% d’ici fin 2027, précise le communiqué.

BNP Paribas souligne notamment les gains de part de marché déjà réalisés par son pôle de banque d'investissement (CIB), "une plateforme à forte valeur ajoutée et un puissant moteur de croissance".

"La réitération des objectifs pour 2025 ainsi que la capacité à fournir davantage de détails jusqu'en 2028 suggèrent que BNP est relativement confiante quant à ses performances à court terme (sans toutefois commenter spécifiquement le troisième trimestre)", déclare Anke Reingen, analyste chez RBC, dans une note.

"Les perspectives à plus long terme indiquent que les facteurs internes contribuent largement à l'augmentation visée du ROTE", précise la note.

"Fort de notre modèle diversifié et intégré, nous sommes parfaitement positionnés pour continuer d’accompagner les besoins de financement de l’économie", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé.

Le groupe ajoute par ailleurs qu'il apportera des compléments concernant son acquisition d’AXA IM à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de BNP.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

