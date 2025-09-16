Transformation numérique: les TPE françaises mi-confiantes mi-prudentes, selon une étude

Un ordinateur. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )

Le 6e baromètre France Num sur la maturité en numérique des entreprises petites et moyennes, publié lundi, montre cette année que leur confiance dans les bénéfices du numérique reste stable, mais que les craintes de piratage augmentent encore.

Ainsi, en 2025, 78% des dirigeants estiment que le numérique apporte des bénéfices concrets à leur entreprise (contre 79% lors de la précédente enquête), notamment en facilitant la communication avec les clients (77%) et en contribuant à l’augmentation du chiffre d’affaires (40%).

Toutefois, la part des entreprises ayant dédié un budget au numérique a reculé légèrement en 2024 (75%, -4 points), tandis que celles n’ayant pas investi dans ce domaine progressent (25%, +4 pts).

La cybersécurité s’impose comme une priorité: 52% des dirigeants expriment des craintes face au piratage des données, soit 16 points de plus qu'en 2020. En réponse, 84% des entreprises sont équipées de solutions de protection (+2 points), dont 96% d’un antivirus et 82% d’une sauvegarde externe.

L’intelligence artificielle (IA) connaît une forte progression: 26% des entreprises utilisent désormais des outils d’IA, soit deux fois plus qu’en 2024. Les usages concernent principalement la génération de textes, voix, images et les assistants conversationnels (chatbots...).

Mais l'adoption reste inégale selon les secteurs: 41% dans les NTIC (technologies de l'information et de la communication) contre 9% dans l’agriculture.

En matière de sobriété numérique, 72% des entreprises déclarent réaliser au moins une action, mais cette proportion est en recul (-5 points). La réduction de la consommation énergétique reste l’action la plus citée (58%, -6 points), suivie du recyclage des équipements (53%, stable) et de l’achat de matériel reconditionné (51%, +2 points).

Un an avant l'entrée en vigueur de la facturation électronique, parmi les 69% des entreprises équipées d’un logiciel de facturation, seules 30% ont émis plus de la moitié de leurs factures dans un format structuré permettant un traitement automatisé.

Ce taux atteint 40% dans le transport-logistique et 39% chez les grandes PME, mais il chute à 17% dans l’agriculture.

Pilotée par la Direction générale des entreprises (DGE), l’initiative partenariale France Num (à laquelle participent notamment les régions, les chambres consulaires et les organisations professionnelles) a pour objectif d’accélérer la transformation numérique des TPE et PME.

Ce baromètre a été réalisé auprès de 11.021 TPE et PME du 26 mars au 18 avril.