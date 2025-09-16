 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OVHCloud lance une nouvelle plateforme
16/09/2025 à 10:37

(AOF) - OVHcloud , spécialiste du cloud, annonce le lancement de Managed Kubernetes Service (MKS) Standard, une plateforme managée conçue pour répondre aux exigences des applications critiques dans des environnements multicloud. Cette nouvelle offre dans l’univers Public Cloud constitue une étape importante pour l’évolution des solutions MKS proposées par OVHcloud : OVHcloud MKS Standard est accompagnée d’un SLA de 99,99% et est aujourd’hui disponible dans la région 3-AZ Paris avant d’être déployée cet automne dans la région 3-AZ Milan.

" Notre nouvelle solution OVHcloud Managed Kubernetes Service Standard vise à offrir davantage de résilience, de performance et de richesse fonctionnelle dans un contexte multi-AZ. Nous répondons ainsi aux besoins des acteurs technologiques européens désireux d'accélérer la modernisation de leurs applications sans compromettre la fiabilité de leurs données critiques grâce à des solutions Kubernetes résilientes, certifiées et à l'échelle. C'est le premier déploiement de nombreux autres, la solution ayant vocation à être disponible dans toutes nos régions " a déclaré Yaniv Fdida, Chief Product and Techhology Officer chez OVHcloud.

Valeurs associées

OVHCLOUD
12,3100 EUR Euronext Paris +2,24%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

