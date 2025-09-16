 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pour Marine Le Pen, la gauche veut "refaire des Juifs des parias"
information fournie par AFP 16/09/2025 à 10:25

La dirigeante du Rassemblement national (RN) Marine le Pen à Bordeaux le 14 septembre 2025 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La gauche française et européenne "veut refaire des Juifs des parias", a accusé lundi la dirigeante du RN Marine Le Pen, en réaction à la proposition d'Olivier Faure (PS) de faire flotter des drapeaux palestiniens au fronton des mairies le jour de la reconnaissance de l'Etat palestinien par la France.

"Il veut ce que veut toute la gauche française et européenne, c'est-à-dire refaire des Juifs des parias", a affirmé la présidente des députés d'extrême droite sur Europe 1-Cnews, jugeant que ces "propos", ces "actions", "puisent leur source dans un antisémitisme d'une violence inouïe".

Elle a reproché au premier secrétaire socialiste de souhaiter "peut-être un jour les faire partir". Selon elle, les Juifs "commencent à avoir tellement peur en Europe et en France que, pour certains, ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir dans notre pays", a-t-elle insisté, estimant que "c'est dramatique parce que notre pays est le leur".

"On s'attaque à des étudiants parce qu'ils sont juifs, on s'attaque à des chanteurs qu'on veut interdire d'Eurovision parce qu'ils sont juifs, on s'attaque à des gamins parce qu'ils sont dans un avion et qu'on leur demande de descendre", a-t-elle énuméré, convaincue que "tous ces actes-là devraient susciter une indignation majeure, massive".

La France doit reconnaître le 22 septembre à l'ONU l'État palestinien, une volonté d'Emmanuel Macron qui y a œuvré diplomatiquement depuis plusieurs mois.

Pour Marine Le Pen, cette reconnaissance par la France intervient à un "moment catastrophique".

"C'est donner en réalité quitus au Hamas", a-t-elle estimé, voyant des visées électoralistes dans la décision d'Emmanuel Macron. "Il cherche à caresser dans le sens du poil un électorat dont il pense que demain, aux municipales, dans des législatives, il aura besoin", a-t-elle déclaré.

Le Rassemblement national a rompu ces dernières années avec l'antisémitisme associé aux propos négationnistes de son fondateur, Jean-Marie Le Pen, qui lui avaient valu d'être condamné par la justice. Fin mars, le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, avait été le premier dirigeant du RN officiellement invité par le gouvernement israélien.

Proche orient
Marine Le Pen
L'offre BoursoBank