Atos et Wimi nouent un partenariat en matière de sécurité et souveraineté numérique

(AOF) - Atos , spécialiste de la transformation digitale et Wimi, une entreprise technologique labellisée ‘French Tech 2030’ pour sa suite collaborative, annoncent la signature d’un partenariat stratégique qui répond aux besoins croissants du marché français et plus largement européen, en matière de sécurité et souveraineté numérique, avec le lancement d’un environnement de travail collaboratif destiné aux secteurs et acteurs souhaitant protéger leurs activités sensibles.

Cette offre, baptisée Workplace Souverain par Atos & Wimi, vient compléter l'approche Cloud Souverain d'Atos avec la suite collaborative Wimi pour répondre à la demande croissante d'une solution 100% européenne chez nos clients respectifs : secteur public, agences gouvernementales, entreprises sensibles notamment les Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et les Opérateurs de Services Essentiels (OSE).

" Ce partenariat est une réponse forte à la nécessité de fournir des environnements collaboratifs souverains aux acteurs publics, aux opérateurs de services essentiels et d'importance vitale. Au travers de cette collaboration avec Wimi, avec qui nous partageons la même culture d'excellence en matière de protection et de souveraineté des données, nous créons une solution complète qui répond aux exigences de la stratégie ‘cloud au centre' de l'État français tout en offrant une expérience utilisateur optimale ", a déclaré Marc Lachaize, directeur des activités digital Workplace" chez Atos France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- menée depuis par mars par une nouvelle équipe de direction de 20 membres :

- ayant achevé la restructuration financière,

- notable par sa force d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets et fondée sur l’open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC,) et les alliances avec d’autres acteurs industriels (AWS, Dell, Google, Huma…) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité dégradée mais encore satisfaisante avec un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 82 % et un taux de renouvellement des contrats de 88 % ;

Défis

- Défiance des investisseurs près les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée adoptée par les créanciers et actionnaires ;

- Suivi du dossier Advanced Computing, activités « souveraines » valorisées entre 500 pour lesquelles le gouvernement français a fait une offre non engageante ;

- 31 juillet 2025 : approbation des comptes par les actionnaires dont certains minoritaires demandent réparation au civil ;

- Aux Etats-Unis, poursuite des déboires judiciaires sur le litige avec TriZetto ;

- Objectifs 2025 et 2028 : revenus de 8,5 Mds€ puis 9/10 Mds€, marge opérationnelle de 4 % en puis 10 %;

- Aucun versement de dividende ni de programme de rachat d'actions n'est prévu avant 2028.