BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 pour 2027

BNP Paribas BNP.NLB a relevé jeudi à la hausse son objectif de ratio CET1, un indicateur clef, désormais fixé à 13% à l’horizon 2027, la banque française citant l’amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l’accélération des cessions d’actifs.

Le ROTE est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d’exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028, selon un communiqué.

Le groupe lancera également en novembre 2025 un programme de rachat d’actions de 1,15 milliard d’euros, ajoute le communiqué.

