Le Français Yann LeCun, figure de l'IA, annonce qu'il va quitter Meta et lancer sa start-up

Yann Le Cun le 22 mai 2024 au salon Vivatech à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ingénieur informatique français Yann LeCun, figure de l'intelligence artificielle (IA) et responsable de la recherche IA chez Meta, a annoncé mercredi, sur Facebook, son départ fin 2025 du groupe américain.

Le chercheur français de 65 ans, annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, a indiqué qu'il allait lancer sa propre start-up, dédiée au développement de modèles d'IA capables de comprendre le monde physique.

C'est une page qui se tourne chez Meta, où Yann LeCun aura passé 12 ans à la tête du laboratoire Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Jusqu'à cette année, il incarnait les travaux conséquents menés par Meta dans le domaine de l'IA.

Mais ces derniers mois, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a décidé de réorienter le développement de l'intelligence artificielle au sein du groupe et s'est notamment lancé dans une vaste campagne de recrutements.

Il a, entre autres, débauché l'entrepreneur Alexandr Wang, cofondateur de la start-up Scale AI, qu'il a placé à la tête d'une nouvelle entité baptisée Superintelligence Labs, rassemblant l'ensemble des ressources dédiées à l'IA.

Responsable de la recherche IA chez Meta, Yann LeCun a été intégré à cette unité et placé sous la responsabilité d'Alexandr Wang.

Au-delà de ce remaniement hiérarchique, le groupe s'est réorienté vers le développement des grands modèles de langage (LLM), les logiciels sur lesquels sont construits les interfaces IA comme ChatGPT ou Gemini.

Or Yann LeCun s'est régulièrement montré critique à l'égard de ces modèles, les estimant limités et incapables de faire franchir un cap décisif à l'IA.

Il croit davantage en des modèles basés sur l'ingestion d'images et de vidéos, qui peuvent leur permettre d'acquérir une compréhension du fonctionnement du monde réel.

Une telle avancée ouvrirait la voie à de nouvelles applications, notamment en matière de robotique, les machines étant désormais à même d'appréhender des situations pour lesquelles elles n'ont pas été programmées.

L'objet des travaux de sa nouvelle start-up sera ainsi "de mener à la prochaine grande révolution de l'IA: des systèmes susceptibles de comprendre le monde physique, dotés d'une mémoire permanente, capables de raisonner et de concevoir des actions complexes", a écrit le Français sur Facebook.

Arrivé en 2013 au sein de Facebook, devenu depuis Meta, Yann LeCun est connu pour ses travaux sur les réseaux neuronaux, une architecture évolutive qui permet à un algorithme de reconnaître des tendances et de s'ajuster seul, sans intervention humaine.

Le Francilien a reçu, en 2018, le prix Turing, co-attribué à Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, considéré comme l'équivalent du Nobel en informatique.