 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 041,78
+1,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 à 13%
information fournie par AOF 20/11/2025 à 08:36

(AOF) - BNP Paribas a relevé à la hausse son objectif de ratio CET1, désormais fixé à 13% à l'horizon 2027, la banque française citant l'amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l'accélération des cessions d'actifs. Le Rote est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d'exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028.

Le groupe lancera également en novembre un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, ajoute le communiqué.

La trajectoire de croissance et de rentabilité du groupe à l'horizon 2028 sera précisée lors de la publication des résultats 2025. Le plan 2027-2030 sera présenté début 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1822, renforcée en 1999 par la fusion avec Paribas, 1 ère française et 7 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 48,8 Mds€ réalisé par les réseaux bancaires (français, belge, italien, luxembourgeois, polonais et turc) et les métiers spécialisés (crédit à la consommation, leasing, métiers digitaux dont le compte Nickel), par la banque d’affaires et par les services d’investissement et de protection (gestion d’actifs et de patrimoine, gestion institutionnelle et privée, assurances) ;

- Modèle d'affaires d’une croissance rentable fondée sur les positions de n°1 européen, sur la technologie au service de l’expérience client et de la performance opérationnelle, tous les métiers étant mobilisés sur les enjeux de finance durable ;

- Capital détenu par l'Etat belge (5,67 % des droits de vote), le grand duché de Luxembourg (1,15 %) et les salariés (4,45 %), avec un conseil de 14 administrateurs présidé par Jean Lamierre, Jean-Laurent Bonnafé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- forte robustesse du portefeuille de crédit et allocation stricte du capital,

- « initiatives d’efficacité » fondées sur l’intelligence artificielle visant un recul à moins de 60 % du coefficient d’exploitation pour 2026 via 1,2 Md€ d’économies de coûts en 2025-26 : rationalisation des achats et dépenses externes, optimisation du parc immobilier, déploiement de plateformes partagées contribuant à 33 % des revenus,

- plan stratégique de redressement de la division CPBS -banques commerciales et finance personnelle (crédits à la consommation ou automobiles…)- alliant recentrage sur le cœur des métiers, forte réduction des coûts, optimisation du capital, montée de la contribution des sociétés mises en équivalence,

- ambitions fortes dans les métiers digitaux et personal investors : 1 Md€ de revenus visés fin 2025,

- innovation focalisée sur l’offre digitale aux clients : 1 er en France avec 4,4 millions de clients « digitaux », plateformes leaders mondiales dans les emprunts d’Etat, le forex ou les swaps et dans les cinq 1ers européens des néo-banques avec Hello Bank ! ;

- Stratégie environnementale ambitionnant de devenir 1 er mondial de la finance durable (2 ème mondial et 1 er européen dans les emprunts verts et 1 er européen des financeurs de projets d’énergies renouvelables) avec objectif de neutralité carbone en 2050 et point d’étape 2025 :

- 350 Mds€ mobilisés dans les crédits et émissions obligataires durables et 300 Mds€ d’actifs durables (objectif atteint à 75 % à fin 2024) ;

- alignement du portefeuille de prêts sur la trajectoire de l’accord de Paris (80 % des financements énergétiques dans les énergies renouvelables sur l’objectif 2030),

- accompagnement des clients dans la transition bas-carbone : 180 Mds€ de financements,

- financement à hauteur de 4 Mds€ de la biodiversité ;

Défis

- Evolution de l’actif net comptable, de 91,2 €, à comparer au cours de Bourse, et du coût du risque, de 33,9 points de base, à fin septembre ;

- Méfiance des investisseurs sur les impacts des risques géopolitiques -essentiellement sur l’activité de conseil et prêts aux grandes entreprises- et juridiques -décision défavorable de la justice américaine sur l’activité de la banque au Soudan ;

- En gestion d’actifs (2,4 Mds€ à fin septembre), intégration d’AXA-IM dont il est attendu une hausse de 50 % du résultat net avant impôt d’ici 2026 ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus et de 6,1 % du bénéfice net au 3 ème trimestre, ambitions 2025-26 : revenus en croissance de + 5 %, coût du risque inférieur à 40 pb, ratio CET1 autour de 12,3 % et résultat net en hausse de + 7 % ;

Valeurs associées

BNP PARIBAS
70,7900 EUR Euronext Paris +5,55%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

  • Des membres de la patrouille nautique surveillent les surfeurs à Saint-Leu, à La Réunion, le 26 mars 2021 ( AFP / Richard BOUHET )
    A La Réunion, après la crise requin, le surf reprend des couleurs
    information fournie par AFP 20.11.2025 08:59 

    Entre 2011 et 2019, la côte ouest de La Réunion a été le théâtre de 24 attaques de requins, dont 11 mortelles. Après six ans sans incident, grâce à un arsenal de mesures de sécurité inédites, le surf retrouve progressivement sa place sur l'île. Planche de surf ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank