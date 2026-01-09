Municipales: le maire écologiste de Bordeaux brigue un nouveau mandat

Pierre Hurmic au Stade de France,le 28 juin 2025 ( AFP / MARTIN BUREAU )

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, s'est lancé officiellement, vendredi, pour briguer un nouveau mandat à la tête de la ville qu'il avait conquise par surprise en 2020 après 73 ans de règne de la droite alliée au centre.

"Cela fait des mois qu'on m'interroge, je vous réponds aujourd'hui et vous annonce ma candidature pour la mairie de Bordeaux", a déclaré devant la presse cet avocat de profession, âgé de 70 ans et élu municipal depuis 1995.

Il y a six ans, il l'avait emporté de peu au second tour face au sortant Nicolas Florian (Les Républicains), éphémère dauphin d'Alain Juppé, alors que la droite et le centre s'étaient divisés au premier.

Cette fois, après des mois de tergiversations depuis le décès soudain de Nicolas Florian en janvier dernier à l'âge de 55 ans, l'opposition a uni ses forces autour du député Renaissance Thomas Cazenave, derrière lequel la présidente du Parti radical Nathalie Delattre, ex-ministre macroniste comme lui, a fini par s'effacer.

Elle devra cependant composer avec l'économiste Philippe Dessertine, qui a maintenu sa candidature au centre-droit.

M. Hurmic estime que "le choix du changement qui avait été fait il y a six ans a été honoré". "La ville est devenue plus vivante, plus solidaire et l'une des mieux préparées, en Europe, au changement climatique", selon le maire sortant, qui s'enorgueillit de distinctions récemment obtenues par la ville pour la qualité de sa stratégie de transition vers la neutralité carbone.

"Nous avons réparé la ville qui a été trop longtemps négligée et nous devons poursuivre avec une équipe qui a fait ses preuves et qui sera enrichie, renouvelée", a ajouté l'élu vert, soutenu comme en 2020 par le Parti socialiste, le Parti communiste et Génération-s.

"Nous vivons en France un moment de fracture démocratique profonde (...) si je me présente, c'est parce que je crois en la capacité des villes à résister, ce sont les villes qui tiennent quand l'État vacille", a-t-il encore déclaré.

Parmi les autres candidats à la mairie de Bordeaux, les 15 et 22 mars, deux femmes sont en lice à l'extrême droite, la députée européenne Julie Rechagneux pour le Rassemblement national et Virginie Bonthoux Tournay pour le parti Reconquête! d'Éric Zemmour, dont elle est la référente départementale en Gironde.

Au premier tour, Pierre Hurmic affrontera également la liste de La France insoumise conduite par Nordine Raymond, et quatre autres d'extrême gauche dont une du Nouveau Parti anticapitaliste que pourrait mener l'ancien candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou, conseiller municipal sortant.