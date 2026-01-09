Rheinmetall décroche un contrat de 118,5 millions d'euros pour des simulateurs de blindés
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 09:59
Le ministère allemand de la Défense, via l'Office fédéral des équipements de la Bundeswehr (BAAINBw), a commandé neuf systèmes d'équipement d'entraînement pour le tir et le combat (AGSP) destinés au véhicule de combat d'infanterie Puma.
Rheinmetall agira en tant que sous-traitant principal de la coentreprise PSM GmbH, captant 118,5 millions d'euros sur un volume total de 119,5 millions d'euros.
Ces simulateurs mobiles et modulaires, logés dans des conteneurs, permettent une réplication exacte de la balistique et de la logique du véhicule sans mobiliser d'engins réels. Le système offre une flexibilité accrue grâce à une architecture permettant des mises à jour simplifiées et une maintenance externe, évitant ainsi les retours en usine coûteux.
Selon le communiqué, cette technologie permet de "former davantage de soldats d'infanterie blindée en moins de temps et avec moins d'efforts sur le véhicule Puma". Les premières livraisons sont attendues pour la mi-2027, consolidant la position de Rheinmetall Electronics GmbH dans la préparation opérationnelle des forces terrestres.
Le titre gagne 1,3% ce matin à Francfort et signe déjà une progression de... 19% depuis le début de l'année.
