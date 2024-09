Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: nouveau DG pour BNPP Personal Finance France information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - BNP Paribas fait part de la nomination, depuis le 1er juin dernier, de Franck Vignard comme directeur général de BNP Paribas Personal Finance France dont il va ainsi accompagner la transformation en cours, et de membre du comité exécutif du groupe.



Franck Vignard est entré chez BNP Paribas Personal Finance en 1999, et y a depuis réalisé une carrière internationale au sein du groupe au Brésil, en Argentine, puis en Espagne. Depuis 2019, il était directeur général de Banco Cetelem Espagne.





