BNP Paribas: l'UE approuve la co-acquisition de Joyn

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Joyn International ('Joyn') par KBC Bank et BNP Paribas Fortis (la banque belge du groupe BNP Paribas).



La transaction concerne principalement la fourniture au détail de cartes de fidélité numériques.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités négligeables de Joyn dans l'Espace économique européen.







