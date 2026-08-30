 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas-L'appel sur le litige sur le Soudan sera tranché en droit suisse
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 19:31
Ajouter Boursorama à vos sources

PHOTO D'ARCHIVE : Une femme passe devant une agence de BNP Paribas à Varsovie

PHOTO D'ARCHIVE : Une femme passe devant une agence de BNP Paribas à Varsovie

BNP ‌Paribas a annoncé dimanche dans un communiqué que ​son appel dans le litige sur le Soudan sera tranché sur l'application du droit suisse.

"BNP ​Paribas considère que le tribunal de première instance a ​gravement méconnu le droit ⁠suisse, commis de nombreuses erreurs de droit ‌et écarté des éléments de preuve essentiels qui

démontrent notamment que les transactions financières ​en cause ‌étaient autorisées au regard des droits ⁠suisse et européen", a dit la banque française.

"La Banque déposera son mémoire en réplique prochainement ⁠et aborde ‌avec confiance la perspective de présenter ⁠sa position devant la Cour d'appel", a-t-elle ‌ajouté.

La première banque française en termes ⁠de capitalisation boursière a été condamnée ⁠en octobre à ‌verser un total de 20,5 millions de ​dollars (17,56 millions d'euros) ‌de dommages et intérêts à trois plaignants soudanais qui ont témoigné ​des violations des droits humains perpétrées sous le régime de l'ancien président ⁠Omar el Béchir.

Elle avait accuilli favorablement en janvier la certification d'un verdict portant sur ce litige lié à son rôle dans le conflit soudanais, et s'était dite prête à faire ​appel.

(Reportage Gilles Guillaume)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,37 -0,02%
Or
4 458,8 0,00%
CAC 40
8 401,18 +0,98%
TOTALENERGIES
74,67 +0,67%
HAFFNER ENERGY
0,543 +15,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank