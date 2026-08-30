France-Olivier Faure annonce sa candidature à la présidentielle

Séance à l'Assemblée nationale à Paris
Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du printemps 2027 et sa participation dans ce sens à la primaire "de la gauche socialiste et démocratique" qui aura lieu en deux tours les 9-10 et 16-17 octobre prochains.
"Je suis candidat à la présidence de la République et je le fais parce que je veux porter une France plus juste", a-t-il dit sur TF1.
Quatre candidats ont déjà annoncé qu'ils souhaitaient participer à cette primaire: le dirigeant du mouvement Place publique Raphaël Glucksmann et trois socialistes, les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj, ainsi que l'ex-candidate à la présidentielle Ségolène Royal.
Selon un sondage ELABE pour BFMTV/La Tribune Dimanche publié samedi soir, la candidate du parti d'extrême-droite Marine Le Pen viendrait largement en tête des intentions de vote au premier tour d'avril prochain (34-35,5%), devant le candidat du parti de la droite et du centre Horizon, Edouard Philippe 17-20,5%), et celui du parti d'extrême-gauche LFI, Jean-Luc Mélenchon (14-14,5%).
(Reportage Gilles Guillaume)
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