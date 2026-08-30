Séance à l'Assemblée nationale à Paris

Olivier ‌Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a ​annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du printemps 2027 et sa participation dans ​ce sens à la primaire "de la gauche socialiste ​et démocratique" qui aura ⁠lieu en deux tours les 9-10 ‌et 16-17 octobre prochains.

"Je suis candidat à la présidence de la République ​et je ‌le fais parce que je ⁠veux porter une France plus juste", a-t-il dit sur TF1.

Quatre candidats ont déjà annoncé ⁠qu'ils souhaitaient ‌participer à cette primaire: le dirigeant ⁠du mouvement Place publique Raphaël Glucksmann ‌et trois socialistes, les députés ⁠Philippe Brun et Jérôme Guedj, ainsi ⁠que l'ex-candidate ‌à la présidentielle Ségolène Royal.

Selon un sondage ​ELABE pour BFMTV/La ‌Tribune Dimanche publié samedi soir, la candidate du parti d'extrême-droite ​Marine Le Pen viendrait largement en tête des intentions de vote ⁠au premier tour d'avril prochain (34-35,5%), devant le candidat du parti de la droite et du centre Horizon, Edouard Philippe 17-20,5%), et celui du parti d'extrême-gauche LFI, Jean-Luc Mélenchon (14-14,5%).

(Reportage ​Gilles Guillaume)