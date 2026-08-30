 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Olivier Faure annonce sa candidature à la présidentielle
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 20:50
Ajouter Boursorama à vos sources

Séance à l'Assemblée nationale à Paris

Séance à l'Assemblée nationale à Paris

Olivier ‌Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a ​annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle du printemps 2027 et sa participation dans ​ce sens à la primaire "de la gauche socialiste ​et démocratique" qui aura ⁠lieu en deux tours les 9-10 ‌et 16-17 octobre prochains.

"Je suis candidat à la présidence de la République ​et je ‌le fais parce que je ⁠veux porter une France plus juste", a-t-il dit sur TF1.

Quatre candidats ont déjà annoncé ⁠qu'ils souhaitaient ‌participer à cette primaire: le dirigeant ⁠du mouvement Place publique Raphaël Glucksmann ‌et trois socialistes, les députés ⁠Philippe Brun et Jérôme Guedj, ainsi ⁠que l'ex-candidate ‌à la présidentielle Ségolène Royal.

Selon un sondage ​ELABE pour BFMTV/La ‌Tribune Dimanche publié samedi soir, la candidate du parti d'extrême-droite ​Marine Le Pen viendrait largement en tête des intentions de vote ⁠au premier tour d'avril prochain (34-35,5%), devant le candidat du parti de la droite et du centre Horizon, Edouard Philippe 17-20,5%), et celui du parti d'extrême-gauche LFI, Jean-Luc Mélenchon (14-14,5%).

(Reportage ​Gilles Guillaume)

Presidentielle 2027
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 21:41

    La machine à perdre !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank