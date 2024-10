Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP Paribas: hausse de 6% du RNPG au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 5,9% à 2,87 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, soit un BNPA accru de 11,2% à 2,38 euros, avec un résultat brut d'exploitation (RBE) en hausse de 4,2% à 4,73 milliards.



Le groupe bancaire explique avoir profité de revenus en hausse de 2,7% à plus de 11,9 milliards d'euros, 'portés par le modèle diversifié et intégré', et notamment 'de très bonnes performances de CIB (+9%) et d'IPS (+4,9%)'.



BNP Paribas fait aussi part d'un effet de ciseaux positif d'un point, avec la mise en oeuvre des mesures d'efficacité opérationnelle (655 millions d'euros à fin septembre, en ligne avec un milliard attendu en 2024) et un coût du risque stable à 32 points de base.



Fort de ces résultats, il confirme viser en 2024 des revenus en croissance de plus de 2%, un effet de ciseaux positif, un coût du risque inférieur à 40 points de base et un RNPG supérieur au résultat net distribuable 2023 (11,2 milliards).





Valeurs associées BNP PARIBAS 61,44 EUR Euronext Paris -6,20%