BNP Paribas et la BEI mettent €700 mlns de garanties à disposition des réseaux énergétiques européens

BNP Paribas BNPP.PA et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé mardi mettre 700 millions d'euros de garanties à disposition des réseaux énergétiques européens, afin de soutenir leur transition énergétique, renforcer la compétitivité industrielle et sécuriser l'approvisionnement.

"Cette opération de partage de risque vise à accroître la capacité de BNP Paribas à s'engager en faveur des fabricants européens de composants pour les réseaux électriques et à leur permettre de répondre à la forte demande générée par la transition énergétique", déclare le groupe dans un communiqué.

La BEI s'engage à rendre disponible 350 millions d'euros de garantie pour constituer un portefeuille de financements destinés aux fabricants de composants pour les réseaux, selon le communiqué, BNP Paribas s'engageant pour un montant équivalent.

D'après la banque française, "l'effet de levier généré par cette contre-garantie devrait stimuler jusqu'à 2,8 milliards d'euros d'investissements dans l'économie réelle".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)