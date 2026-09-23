BNP Paribas confiant pour ses perspectives, l'action monte

BNP Paribas gagne 1,3% à 102,6 EUR et surperforme ainsi le CAC 40 ( 0,4%) en début de séance à Paris, l'établissement bancaire français ayant affiché sa confiance dans ses perspectives mardi soir, à l'occasion de la conférence financière de BofA.

Le groupe s'est ainsi dit en bonne voie pour enregistrer une croissance à deux chiffres de son BPA entre 2025 et 2028, "portée par des revenus en forte croissance, l'amélioration de son efficacité opérationnelle ainsi que par une gestion disciplinée du risque et de l'allocation du capital".

Au-delà de 2028, BNP Paribas a affirmé disposer d'ores et déjà de leviers pour poursuivre l'amélioration de sa profitabilité, soulignant en particulier son plan de transformation des fonctions support, qui permettra d'accélérer encore les gains d'efficacité, grâce notamment au déploiement à grande échelle de l'IA.

"Alors que l'Europe entre dans un nouveau cycle d'investissement porté par les enjeux de souveraineté, de transition énergétique et d'intelligence artificielle, BNP Paribas est parfaitement positionné pour accompagner ces transformations et bénéficier des opportunités de croissance", estime en outre le groupe.

Ayant atteint son objectif de ratio CET1 de 13% avec 18 mois d'avance et ayant d'ores et déjà réalisé les investissements nécessaires au renforcement de ses plateformes, BNP Paribas se dit "pleinement engagé dans l'exécution de sa feuille de route, tout en préparant son plan stratégique à l'horizon 2030 en position de force".

Le groupe bancaire anticipe enfin que les gains d'efficacité soutiendront la croissance de ses résultats, renforceront sa génération de capital et permettront d'accroître le retour aux actionnaires. Pour rappel, son plan stratégique 2030 sera présenté le 2 février 2027.