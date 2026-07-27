BNP Paribas Cardif prend 26% du capital d'IndiaFirst Life

BNP Paribas Cardif a annoncé vendredi avoir conclu un accord définitif pour acquérir une participation d'environ 26% dans IndiaFirst Life Insurance Company Limited auprès de Warburg Pincus, une transaction soumise aux approbations réglementaires.

La transaction marque une étape importante dans le développement d'IndiaFirst Life et illustre la confiance durable de ses actionnaires dans leur volonté d'accompagner la croissance de l'entreprise sur le marché indien de l'assurance vie, selon la filiale d'assurance de la banque française.

A l'issue de la transaction, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, le capital d'IndiaFirst Life sera détenu par Bank of Baroda (environ 65%), BNP Paribas Cardif (environ 26%) et Union Bank of India (environ 9%).

Pour BNP Paribas Cardif, l'opération constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance à l'international et de diversification, en renforçant sa présence en Asie, notamment en Inde, un marché stratégique offrant d'intéressantes perspectives de croissance à long terme.