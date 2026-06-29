BNP Paribas Asset Management Alts dépasse son objectif pour le dernier millésime d'Agility

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts) annonce ce jour avoir dépassé ses objectifs de levée de fonds pour le deuxième millésime de sa stratégie de co-investissement en private equity "Agility", avec plus de 960 millions d'euros d'engagements lors du closing final de son fonds BNP Paribas Agility Co-Invest Fund 2 ("Agility 2").

Ce closing final reflète une forte demande émanant d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale. Les investisseurs institutionnels d'une part, les investisseurs privés soutenus par BNP Paribas Wealth Management d'autre part, aux côtés de BNP Paribas via une souscription de 300 millions d'euros, ont chacun représenté environ un tiers des fonds levés, illustrant un fort alignement d'intérêts.

Lancé en 2024, Agility 2 investit dans des sociétés mid caps européennes, opérant dans un large éventail de secteurs et de pays, permettant une diversification et un déploiement équilibré. La stratégie s'appuie sur le flux important d'opportunités de co-investissement généré par l'écosystème de fonds partenaires de BNPP AM Alts.

La stratégie est dédiée à la participation à des opérations de LBO via des co-investissements aux côtés de fonds de private equity européens de premier plan, avec des tickets compris entre 10 et 50 MEUR. Elle accompagne les fonds partenaires en leur apportant des solutions en capital à chaque étape du cycle d'investissement, du co-underwriting des transactions jusqu'aux syndications post-signing.

Son objectif est de constituer un portefeuille diversifié d'environ 50 sociétés. Fin mai 2026, près de 400 MEUR de capital avaient déjà été déployés dans 27 opérations.

Le portefeuille comprend des investissements en Allemagne, en Autriche, en Suisse (DACH), en France, en Italie, ainsi qu'en Espagne, au Benelux et au Royaume-Uni, avec une préférence pour les entreprises de taille moyenne offrant un large éventail d'options de sortie et un fort potentiel de création de valeur opérationnelle.

Le succès du closing final souligne l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels et privés pour des solutions de private equity diversifiées en Europe.

La demande pour cette stratégie est restée soutenue avec un niveau de souscriptions important en 2026, malgré un environnement macroéconomique volatil et un contexte de levée de fonds difficile pour l'industrie du private equity.

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