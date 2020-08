BNP Paribas AM parvient à collecter au premier semestre

(NEWSManagers.com) - Le métier gestion d' actifs de BNP Paribas a enregistré au premier semestre 2020 des souscriptions nettes de 6,4 milliards d' euros, annonce le groupe bancaire ce vendredi matin à l' occasion de ses résultats semestriels. La collecte a surtout été réalisée au premier trimestre, à hauteur de 6,2 milliards d' euros. Au deuxième trimestre, elle se limite à 200 millions d'euros.

BNP Paribas souligne avoir enregistré une " très bonne " collecte de 3 milliards d' euros sur les fonds monétaires au deuxième trimestre, principalement en Europe. De plus, depuis le début de l' année, les fonds thématiques et ISR ont engrangé 4 milliards d' euros.

Dans ce contexte, les encours sont ressortis à 428 milliards, soit un niveau stable par rapport au 30 juin 2019, et une hausse de 4,9 % par rapport au 30 mars. En revanche, les encours ont baissé par rapport aux 440 milliards d' euros du 31 décembre 2019.

Dans l' ensemble, l' activité assurance et gestion institutionnelle et privée, auquel appartient le métier gestion d' actifs, a collecté 10,8 milliards d' euros au premier semestre et ses encours sont ressortis à 1.085,1 milliards d' euros. Ils baissent de 3,4% par rapport au 31 décembre 2019 du fait d' un effet de valorisation défavorable de 40,9 milliards d' euros dû à la baisse des marchés financiers au premier trimestre 2020 et d' un effet de change défavorable à hauteur de 8,7 milliards d' euros.

Les revenus de la gestion institutionnelle et privée (678 millions d' euros) enregistrent une baisse de 14,6% au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019, " en lien avec l' impact de l' environnement de taux bas sur les revenus d' intérêt de wealth management, les effets de valorisation défavorables sur les revenus du métier asset management et le très fort impact de la crise sanitaire sur le métier immobilier " , explique BNP Paribas. Les frais de gestion ressortent à 601 millions d' euros, en retrait de 4,9%, en raison de la baisse des coûts " très marquée " du métier immobilier mais aussi de l' effet des mesures du plan de transformation, notamment en asset management.

Le résultat avant impôt de la gestion institutionnelle et privée, après prise en compte d' un tiers des résultats de la banque privée dans les marchés domestiques, en Turquie, Pologne et aux États- Unis, s' inscrit à 102 millions d' euros, en chute de 42,4% par rapport au deuxième trimestre 2019. Sur l' ensemble du premier semestre, le résultat avant impôt s' établit à 204 millions d' euros, en repli de 34 % par rapport au premier semestre 2019.