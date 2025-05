BNP Paribas AM dévoile des parts de fonds monétaires tokenisées

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé le lancement de parts de fonds monétaires tokenisées, tout en testant des transactions transfrontalières basées sur la technologie des registres distribués. Le gestionnaire d'actifs collabore avec Allfunds Blockchain en tant que fournisseur de technologie et BNP Paribas Securities Services en tant qu'agent de transfert et fournisseur de services de négociation de fonds.

" L'objectif principal de ce projet pionnier est d'utiliser le système basé sur la blockchain pour améliorer l'efficacité opérationnelle et fournir des informations en temps réel sur les souscriptions et les rachats ", explique le gestionnaire d'actifs. " Plus précisément, la tokenisation native des parts de fonds permet une exécution instantanée des ordres sur la blockchain tout en incluant la valeur liquidative du fonds au lieu d'une exécution d'ordres par lots comme c'est le cas aujourd'hui ".

A l'avenir, ceci permettra également des règlements plus rapides et plus efficaces pour les clients, comme cela a été réalisé précédemment dans le cadre des expérimentations Eurosystème.

Selon le gestionnaire d'actifs, la blockchain peut permettre la distribution de fonds monétaires au-delà des investisseurs institutionnels, les rendant accessibles à une base plus large d'investisseurs particuliers.